Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 7 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: qualcosa bolle in pentola per i sentimenti, ma non sapete bene cosa. Il lavoro procede piatto, prima della buona stagione non ci saranno grosse soddisfazioni. Tenete duro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: l’amore è come un diesel, va a rilento per voi, con la primavera però farete nuovi incontri. I colleghi vi stimano e vi apprezzano sul lavoro, cercate di non deluderli oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: c’è aria di cambiamento, e una nuova ventata di desiderio potrebbe finalmente coinvolgervi. Il buon umore non vi manca sul lavoro, i vostri colleghi apprezzano molto.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: avete un po’ messo da parte l’amore, forse troppi impegni dal punto di vista professionale. Il lavoro, infatti, vi prende troppo, dovete cercare di staccare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: ci vuole attenzione in tutto, anche per i sentimenti, non lasciateli andar via. Sul fronte professionale, cambio di idee e strategie in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: le cose sembrano andare per il verso giusto, voi non dovete far altro che accompagnarle. Il lavoro procede bene, ma forse non siete soddisfatti al cento per cento.