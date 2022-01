Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 Gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Cautela in amore, prima di dire qualcosa di cui potresti pentirti pensaci bene. Sul lavoro invece non farti prendere dalla fretta e pondera bene le scelte.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Bello questo inizio d’anno per i cuori solitari, non trascurare i sentimenti. Sul lavoro invece devi sfruttare a pieno l’influsso di pianeti presenti nel segno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore la Luna è opposta, attenzione a banali complicazioni. Sul lavoro invece possibili discussioni con il segno dell’Ariete.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore devi essere prudente se vuoi evitare conflitti. Sul lavoro invece se sei in procinto di laurearti non demordere.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Giornata positiva per i sentimenti, la Luna è favorevole. Sul lavoro invece avrai occasioni da sfruttare per far vedere quanto vali.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Qualche complicazione di troppo in amore oggi, attenzione! Sul lavoro invece non fare il passo più lungo della gamba e pensa bene prima di agire.