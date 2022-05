Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 Maggio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 7 maggio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Mattina a rallentatore per i sentimenti, recupero dal pomeriggio. Cambiamenti in arrivo ma cerca di essere chiaro e preciso nei definirne tutti i contorni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore oggi c’è un po’ di confusione, non tornare su vecchi trascorsi. Sul lavoro invece piccole discussione con i segni dell’Acquario e del Leone, mantieni la calma.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Fine settimana interessante per il cuore, non chiuderti in casa. Sul lavoro invece l’impegno si fa sentire ma alla fine verrà ricompensato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore è come si ti trovassi di fronte ad un bivio, devi fare una scelta netta. Sul lavoro invece sono possibili piccoli rallentamenti, favoriti i lavoratori a chiamata.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Favoriti i nuovi incontri ma devi metterci del tuo, le cose non cascano dal cielo! Sul lavoro invece hai voglia di sperimentare e metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore oggi hai una marcia in più, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro invece ultimamente per farti ascoltare devi fare la voce grossa.