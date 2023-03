Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 Marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Avrai ottimi rapporti con leone e sagittario, forse una persona di questo segno nella tua vita potrebbe diventare il tuo nuovo amore. Hai bisogno di più riposo, ma non fermarti con i tuoi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Sono giornate molto interessanti, soprattutto per le nuove storie d’amore. A lavoro dovete buttarvi di più e mettervi in gioco. In arrivo delle spese impreviste.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: La Luna è dissonante, vi sentite pieni di energia, ma è necessario non esagerare. A lavoro dovrete dare delle risposte. Riflettete bene sul percorso di vita che volete fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Le stelle sono dalla tua parte fino a domani mattina, puoi approfittarne per risolvere qualcosa che non ti sta più bene. Attenzione ai legami con capricorno e Ariete. Sii paziente in questi giorni, le cose andranno meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: La situazione sentimentale è ballerina per alcuni e le storie che non vanno più devono essere chiuse. La stanchezza oggi si farà sentire e la giornata di lavoro sarà pesante. Devi prenderti le tue responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: In questi giorni potrebbe finire qualche storia di lunga data. Non preoccuparti, servirà un po’ di tempo per recuperare, ma arriveranno sorprese meravigliose da fine giugno. Attenzione, però, a non mettere in discussione amori di lunga data per una storiella. A lavoro dovrai fare una scelta.