Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Inizia una nuova settimana, la seconda del mese. Cosa ci sarà da aspettarsi per questo lunedì 8 aprile? Prova a suggerircelo come ogni giorno Paolo Fox con il suo oroscopo.

ARIETE: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrete contare su una forza fuori dal comune, grazie al numero di pianeti presenti nel vostro segno. Solo chi non è insoddisfatto avvertirà, invece, una sensazione di rabbia e agitazione. Da tempo qualcuno vi accusa di aver fatto qualcosa di sbagliato, in voi si manifesta un bisogno crescente di spiegare perché siete stati autori di quel qualcosa.

TORO: Da domani dovreste iniziare a rivedere numerose cose inerenti il vostro lavoro, ad esempio una mansione, un ruolo, e alcuni accordi presi con i collaboratori. Alla fine di maggio tutte le scelte devono essere già state compiute. Più di un Toro si è fissato una scadenza di due mesi. Trascorso tale termine, se non verranno raggiunti i risultati prefissati, il progetto verrà bocciato. Attenzione, sarà inutile tornarci sopra, meglio cambiare progetto.

GEMELLI: Il nuovo transito di Venere vi renderà più energici e vi aiuterà a rimettervi in carreggiata e a dedicarvi a nuovi progetti. Anche coloro che hanno sperimentato delusioni nell’amore, inizieranno a rivedere i loro pensieri passati e si renderanno conto che non tutti i mali vengono per nuocere, a volte possono essere d’aiuto per non ricascarci più, altre volte se ne traggono altri insegnamenti. Curate la vostra forma fisica.

CANCRO: Le coppie che hanno avuto delle difficoltà nella loro relazione d’amore, dovrebbero fermarsi e cercare di capire quali sono i reali problemi, da dove provengono. Non è che state ingigantendo qualcosa di risolvibile e che non è motivo di vera crisi? Potreste essere preoccupati per un famigliare. Dovete agire con prudenza, ancora di più se avete a che fare con un Ariete, una Bilancia o un Capricorno.

LEONE: Giove sarà dissonante fino al termine del mese di maggio. Se volete comprare o investire molto, dovete sempre fare i conti con le finanze. Occhio alle tasse, ai problemi burocratici e legali, alle scadenze o agli obblighi, ai problemi con i soci. Dovete resistere fino a giugno, a quel punto si presenterà una nuova e grande opportunità. Dopodiché i sentimenti torneranno a occupare un ruolo di primo piano nella vostra esistenza.

VERGINE: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarete molto nervosi. Sarebbe meglio delegare determinati compiti a qualcuno di cui vi fidate. Durante questo periodo, potreste essere turbati dall’incertezza sul vostro futuro e preferite restarvene tranquilli e vivere la vita giorno per giorno. Venere in Ariete permette alle emozioni di prendere nuovamente il sopravvento.

BILANCIA: Da qualche settimana avete assistito ad un grande cambiamento che interessa tutti gli ambiti della vostra vita. Quindi, a volte soffrite di ansia estrema con alti e bassi improvvisi. Soprattutto, avete paura di tornare alle brutte sensazioni provate all’inizio dell’anno. Ma le stelle sono diverse, ciò vi consente di liberarvi di una parte del peso e tagliare i rami secchi.

SCORPIONE: Anche se desiderate pace e tranquillità, nei prossimi giorni dovrete affrontare nuove sfide e nuovi progetti importanti. Tutto sommato, vi piace mettervi alla prova e andare oltre i limiti delle vostre capacità. L’importante è pensare attentamente a portare a termine le cose. Ci sarà un esame o una prova importante prima della fine del mese.

SAGITTARIO: Attenzione alle tentazioni: domani il vostro cielo potrebbe spingere qualcuno a tradire il proprio partner. Se non volete rovinare tutto, cercate di riflettere e chiarire cosa non va nel rapporto, altrimenti andate a ruota libera e se verrete scoperte accettate le ripercussioni. In questo momento le stelle vi chiedono di pianificare i prossimi mesi e di pensare a quali passi volete compiere da qui a giugno.

CAPRICORNO: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani la tua ansia interiore potrebbe aumentare se non riuscite ad ottenere le risposte che aspettavate. In queste giornate state vivendo una situazione di stallo che vi turba e vi sentite impotenti, perché siete consapevoli di non poter fare niente per sbloccare la situazione. Sei sulle spine, forse anche in apprensione per qualcuno. Dovrete avere pazienza fino alla metà del mese.

L’ACQUARIO: Essere innamorati è bello, ma cercate di non affezionarvi troppo a qualcuno che non contraccambia i vostri sentimenti, altrimenti la delusione sarà grande. Adesso devi pensare e concentrarti su altro, infatti, è tempo di pianificare un cambiamento di carriera che avverrà tra un paio di mesi. Poi, sarà la primavera a portare nuovi amori.

PESCI: Secondo l’Oroscopo del giorno, domani arriva un buon periodo che faciliterà i guadagni ai liberi professionisti. Attenzione a non sperperare denaro per cose futili, alle uscite di denaro impreviste. Se ci sono degli affari in corso, trattative importanti da portare avanti, dovrete stare attenti a non prendervi troppo tempo, cercate di chiudere entro giugno, altrimenti tutto potrebbe saltare.