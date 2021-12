Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerai a sentire la necessità di fare chiarezza riguardo certe situazioni. Anche se in questo momento non sei del tutto soddisfatto di ciò che hai, ricordati che entro la prossima primavera ci saranno novità clamorose. Chi ha un problema legale da risolvere, è probabile che abbia già avuto qualche cambiamento nei giorni scorsi. D’ora in poi dovresti iniziare a muoverti, tenendo ben presente il futuro. In amore fatichi a colmare un distacco con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Toro: domani dovrai usare estrema cautela, perché nel corso della giornata potrebbero riaffiorare tensioni passate. Forse ci saranno problemi di lavoro non ancora superati oppure sarai al centro di pettegolezzi maligni. Sii prudente soprattutto se avrai a che fare con Leone e Acquario! Per fortuna, tu sei una persona sicura di sé e delle proprie capacità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: domani la Luna sarà in buon aspetto: ritroverai la forza e la vitalità che ti sono mancate negli ultimi giorni. Domenica prossima sarà perfino una giornata ancora più intrigante dal punto di vista sentimentale. Anche se Mercurio opposto crea disagi nel lavoro, incomprensioni, piccoli dissapori, tu non ti scoraggiare! Prova, piuttosto, a farti capire meglio, telefona, invia un messaggio o un’e-mail.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani ti converrà affrontare ogni cosa con calma e attenzione. Per fortuna, non ti mancherà la forza necessaria a portare a termine i tuoi compiti. Venere opposta continua a provocare tensione in amore, anche nelle coppie di lungo corso, se non hanno fondamenta stabili. Da settimane hai sensazioni strane, provi dei momenti di insofferenza o insicurezza riguardo il tuo rapporto. Vedrai, che più si avvicinerà la fine di dicembre e più farai chiarezza dentro di te.

Oroscopo Paolo Fox Leone: domani sarà un giorno da affrontare con prudenza, in amore e più in generale nei rapporti con gli altri. Dovresti evitare di provocare troppo le altre persone, altrimenti rischierai di infilarti in polemiche faticose e arrivare a fine giornata distrutto. Se non farai attenzione, in questa giornata qualcuno potrebbe reagire con troppa irruenza. Occorrerà cautela!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: domani dovrai provare a risolvere dei problemi nei rapporti di lavoro e in famiglia. Non stai vivendo un periodo negativo, ma in questi giorni potresti sentirti più nervoso, intollerante o ribelle del dovuto, ritrovarti a discutere per gli atteggiamenti di alcune persone. Nei prossimi giorni prova a risolvere questi disagi.