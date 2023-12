Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Un lungo weekend ci attende e per molti sarà l’occasione giusta per prendersi una pausa e meditare sul da farsi prima che l’anno volga al termine. Vediamo allora cosa ci riserva questo fine settimana leggendo l’oroscopo di Paolo Fox dell’8 dicembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Il coraggio non vi manca, ma i soldi devono essere amministrati con saggezza, specie se figurano situazioni conflittuali vissute tra il 2020 e il 2022 che ancora bisogna colmare. A parole non cercate complicazioni ma finite sempre per infilarvi in sfide impossibili, il sale della vita per voi è proprio mettersi in gioco anche in situazioni estreme, alla fine più che sfidare gli altri sfidate voi stessi. Le relazioni d’amore vivono una pausa, ma non sono bloccati i progetti per il prossimo anno. Oggi non strapazzatevi troppo e cercate di favorire se possibile pause di relax.

Oroscopo Toro Paolo Fox: I nati sotto questo segno zodiacale si stanno trattenendo per non dire tutto quello che pensano. Se ci sono persone che già nel passato hanno creato problemi nella vita sarà necessario prendere le dovute distanze. Alcune frasi potrebbero essere equivocate e certe parole e affermazioni potrebbero sembrare esagerate. Nessuno può togliervi quello che avete conquistato fino ad oggi, ma mantenere un buon equilibrio sembra difficile. Possono arrivare riconferme di progetti o programmi. Questo fine settimana va organizzato in maniera divertente senza pensare troppo al passato.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Se vi siete agitati negli ultimi giorni è solo perché avete avuto a che fare con delle persone poco corrette. Nel corso degli ultimi giorni vi è quasi sembrato di dover lottare conto i mulini a vento. A voi piace giocare ma attenzione a non dare manforte a qualcuno che sta cercando di provocarvi. Un po’ di prudenza sarà necessaria nelle questioni di carattere legale, per esempio se avete una causa in corso è probabile che per vari motivi non arrivi una risposta prima del prossimo anno. Lo so che voi vorreste tutto e subito ma Saturno è ancora in aspetto complicato. La giornata odierna rileva una buona capacità di azione e i sentimenti più belli e veri non conosceranno sosta, chi è solo potrebbe fare anche un incontro speciale, per ora part time.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Oroscopo migliore, l’aspetto di Venere è intrigante e questa settimana può regalarvi passioni ed emozioni se lo desiderate. Meglio così! Chi è stato male può contare su di un buon progresso, colore che hanno iniziato un programma o un progetto in maniera sbagliata recuperano. C’è stata gelosia e preoccupazione per una storia d’amore ma adesso se le basi sono buone non sarà così complicato andare avanti. Le storie che nascono in questi giorni sono importanti, in casi eccezionali potrebbero addirittura sostituire emozioni ormai senza senso. Intuizioni speciali in questo fine settimana che alimenta buone speranze.