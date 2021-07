Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: La giornata inizia in maniera interessante sia per quanto riguarda il lavoro sia per quanto riguarda l’amore. In ambito lavorativo ci saranno tante novità positive.

Toro: Nella giornata di oggi ci potrebbero essere dei piccoli contrattempi sia nella tua vita amorosa che in quella lavorativa. Difatti per raggiungere gli obiettivi ci vorrà pazienza e costanza.

Gemelli: È un periodo decisivo per quanto riguarda l’amore ma ricordati che anche sul lavoro tutto dipende da te. Il tuo futuro dipenderà dalle scelte che farai in questa giornata.

Cancro: I progetti che stai portando avanti lavorativamente parlando sono bloccati. Tuttavia ricordati che nel pomeriggio di oggi la luna entrerà nel tuo segno e per questo motivo l’amore e il lavoro decolleranno.