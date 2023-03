Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 Marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: La Luna opposta ti farà sentire molta fatica nel pomeriggio. Ti senti un po’ giù, ma non isolarti perché ti senti meglio quando sei in compagnia degli altri. Sul lavoro mostri una buona carica che ti rende molto apprezzabile agli occhi degli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: In mattinata senti una buona energia, ma è il momento che tu prenda delle decisioni che rimandi da troppo tempo. Avrai qualche screzio con una persona a cui vuoi bene, ma non preoccuparti. Tutto andrà per il meglio. A lavoro cerca di farti valere.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Saturno ha iniziato il suo transito ed è entrato nel tuo segno, dandoti nuova gioia e vitalità. Sul piano lavorativo ci sono delle scadenze che si avvicinano, cerca di non fare ritardi ed evita le brutte figure. Hai bisogno di un po’ di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Nella vita ti senti scontento e irruento, questo è un chiaro segnale che nella tua vita c’è qualcosa che non va e che devi cambiare. A Lavoro le cose non procedono per il meglio, cerca di aspettare tempi migliori per avanzare altre richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: La Luna è nel tuo segno e ti affronta a superare alcune situazioni difficili. Se con il partner le cose si complicano, cerca di prendere del tempo per te e riflettere. Sul lavoro i tuoi progetti andranno in porto entro la primavera.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Qualcosa ti agita, ma non riesci bene a capire cosa sia. Giove in opposizione ci mette del suo, quindi cerca di mantenere la calma. Evita lo stress e dedicati a quello che ami fare. Potrebbe essere in arrivo una promozione per te.