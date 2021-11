Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Luna e Venere sono contrario, occhio in amore alle parole che usi. Sul lavoro, non ci sono tante occasioni che promettono bene!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Luna favorevole, buone notizie per l’amore. Sul lavoro, periodo migliore rispetto al passato, ma i risultati non arriveranno ora!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna non è in opposizione, lasciati andare all’amore anche perché dal 10 sarà nel tuo segno. Sul lavoro, cerca di fare il punto della situazione: arriveranno delle polemiche!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Luna e Venere sono in opposizione, in amore oggi meglio avere calma e pazienza. Sul lavoro, cerca di evitare i conflitti, non stai avendo successo come forse speravi!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Giornata che promette bene in amore, ma cerca di parlare entro il 10. Sul lavoro, novità in arrivo: mantieni la calma e la concentrazione!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore la giornata sarà di recupero. Sul lavoro, meglio evitare i conflitti: potresti essere circondato da persone invidiose, occhio!