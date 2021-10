Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Oroscopo Paolo Fox Ariete: E’ un periodo interessante per incontrare persone, questo fine settimana si rivelerà intrigante. Nel lavoro in questo periodo sei molto stanco, sei bravo si ma quanto durerà questo stare sotto stress?

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sarà una giornata di riflessione per le coppie. Nel lavoro con calma recupera i rapporti e i progetti interrotti: è ancora possibile rimediare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Grosse difficoltà per una storia che non va bene. Domenica sarà una giornata in cui potrebbe esplodere una polemica. Nel lavoro fai attenzione agli intoppi anche perché la fatica comincia a farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Le coppie che non si sono viste o hanno discusso tra il 5 e il 6, adesso possono recuperare il rapporto. Nel lavoro dimentica il passato e vivi il presente: i tuoi piani stanno per realizzarsi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Ecco la classica giornata in cui qualcuno potrebbe infastidirti: attenzione all’amore. Nel lavoro sei hai un’attività commerciale è possibile che ci sia una discussione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Le coppie che hanno vissuto una forte crisi chiariranno molto tra sabato e domenica. Nel lavoro cerca di recuperare un lavoro o un’intesa o anche un rapporto: hai grandi possibilità di riuscirci.