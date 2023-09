Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Tutte le novità che le stelle ci riservano in questa piccola anticipazione di weekend. Vi proponiamo l’ultimo oroscopo del giorno di Paolo Fox dell’8 settembre.

Ariete. In questo momento senti di avere la pressione addosso perché hai tante cose da fare e poco tempo a disposizione. Forse, anche a causa di qualche problema di salute, hai accumulato del lavoro arretrato e adesso devi cercare di accelerare per riuscire a recuperare il tempo perduto. Marte in opposizione potrebbe disseminare altri ostacoli nel tuo percorso, ecco perché dovrai fare molta attenzione. La Luna dissonante potrebbe portare qualche tensione nell’ambito del rapporto di coppia o in famiglia, soprattutto nel weekend.

Toro. In questo fine settimana sarà il caso di dedicarsi di più all’amore e al focolare domestico. Fra l’altro, da ottobre, non ci sarà più l’opposizione di Venere e questo darà il via libera all’amore e ai sentimenti. Ci sarà modo di rafforzare l’amore e di liberarsi da tutte quelle zavorre che opprimono la tua vita. In questo momento sei particolarmente preso dal lavoro e dalle questioni pratiche. Va ricordato che già dalle prossime settimane, il tuo segno sarà uno dei grandi protagonisti vincenti dello zodiaco. Ecco perché occorre rimanere ottimisti.

Gemelli. In questo momento dovreste rimettere i sentimenti al primo posto. Soprattutto chi si è separato da poco, avrà ottime chance di incontrare la persona giusta per ripartire e tornare a credere nell’amore. In particolar modo, la giornata di domenica, sarà quella in cui l’amore tornerà prepotentemente protagonista. Anche il lavoro porterà delle belle novità che vi daranno nuovi stimoli. Dovrai però fare attenzione alla dissonanza di Mercurio che potrebbe portare dei malintesi nei rapporti con colleghi o familiari.

Cancro. Secondo l’Oroscopo del giorno l’amore tornerà grande protagonista nel corso del fine settimana. La Luna nel segno porterà un po’ di passionalità e di coinvolgimento in più nel rapporto di coppia. Chi ancora è alla ricerca dell’anima gemella dovrebbe darsi da fare ed evitare di chiudersi in casa. Attenzione a non mettere in contrasto nuove storie sentimentali con quelle già esistenti da tempo. Non è questo il momento di fare il doppio gioco: sarebbe un azzardo che potrebbe costarvi caro.