Oroscopo di oggi 9 agosto, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele: Ariete: E’ tornata una grande voglia di amare! Ci sono dei piccoli problemi nei rapporti però, massima prudenza con Bilancia. Nel lavoro se c’è qualcuno con cui parlare per ottenere un vantaggio, non sprecare l’occasione.

Toro: Questo lunedì è sottotono per l’amore, le tensioni sono forti da ben 48 ore… vedi di trovare il modo per fare pace. Nel lavoro oggi ti senti particolarmente creativo, la situazione è differente rispetto a quella di alcuni mesi fa: sfruttala.

Gemelli: Non posso dire che l’amore è favorito in questa giornata, tuttavia evitando conflitti si può portare a casa la giornata. Nel lavoro non ci sono grandi ostacoli, un po’ di ritardi dovuti al mese di agosto ma tutto può ripartire.

Cancro: Le nuove storie d’amore, i nuovi incontri sono molto validi: scommetti qualcosa sopra. Nel lavoro se oggi riceverai qualche proposta ti consiglio di prenderti la giornata per rifletterci: non agire d’istinto lasciando il certo per l’incerto.

Leone: Con queste stelle il tuo cuore tornerà a battere, è un momento florido per l’amore. Nel lavoro Saturno è ancora in opposizione ma vedrai che dalla prossima settimana le cose andranno meglio.