Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 9 agosto 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi lascia le preoccupazioni a casa e goditi questa nuova giornata. Finalmente, ci saranno grosse sorprese a lavoro. In amore, però, cerca di comportarti meglio. Non tutti possono essere pazienti come credi..

Oroscopo Paolo Fox Toro: Hai molte occasioni questo periodo. Se da una parte questo è un successo, dall’altra ti senti davvero confuso e non sai come muoverti. Devi solo fare pace con te stesso, prenderti alcuni giorni, ed assicurarti di fare quello per cui pensi di essere portato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sei quasi arrivato alle tante attese ferie. Il lavoro va molto bene anche se sei davvero stanco. Ora non devi far altro che preparare i bagagli e, per favore, non farti venire idee strane! La Luna è dalla tua parte, non deluderla..

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Sembra che tu ti stia riprendendo da quel ‘maledetto’ periodo nero. Sei comunque molto assente e tutti si stanno accorgendo di questo ma non devi fare muro. Non ora che le cose stanno migliorando.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La settimana, anche se non ti sembra, è partita meglio. Le stelle ti stanno accompagnando in una scelta difficile. Nn farti prendere dalle paranoie, hai le carte in regola per arrivare dove vuoi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Puoi ottenere quello che vuoi, se solo smettessi di pensare costantemente a quella persona. Se non è tornata c’è un motivo, e lo sai bene. Devi andare avanti, l’estate è ancora troppo lunga per piangersi addosso.