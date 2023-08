Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Queste sono le previsioni del noto astrologo, pubblicate online per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Mattinata così e così, pomeriggio migliore. Con queste stelle è possibile revisionare progetti e valutare nuove opportunità che potranno essere colte al volo. Agosto è un mese di riferimento per cominciare a pensare a un autunno di successo. Per questo motivo, chi ha avuto una crisi può uscirne e per tutti ci saranno maggiori possibilità in amore. Quelli che hanno rimandato la decisione di ufficializzare un legame amoroso, adesso sono più decisi, mentre i single si lasciano andare con più tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna si trova nel segno del Toro al mattino. Questa giornata potrebbe divenire giusta per presentare il conto se qualcosa è andato storto in passato. Lavoro da riorganizzare, da circa due mesi tutto è cambiato; attendi una risposta o una ripartenza che arriverà da settembre, in particolare dopo il 12. Alcune situazioni sono cambiate, alcuni progetti subiscono variazioni all’improvviso. In amore, alcune coppie sono in bilico, in pensiero per spese inerenti la casa o fatte di recente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna entrerà nel tuo segno, così se qualcosa non è andato bene si potrà rimediare al danno. Questo è un periodo di intrighi d’amore. Attenzione se sei già legato perché potrebbero venirti in mente idee particolari, ti sentirai attratto dalla trasgressione. L’unico problema in amore può nascere se hai a che fare con persone Ariete, Capricorno o Pesci, questi segni hanno la testa altrove in questi giorni. Lavorativamente parlando, non mancano le conferme, ma ci sono stati momenti difficili da gestire. Cautela se hai un ruolo di comando o dove fare delle scelte importanti.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Se c’è un ex con cui hai discusso e hai avuto problemi d’amore tra oggi e domani non rivangare il passato. C’è anche qualche conto da pagare. Evita di cedere alle arrabbiature o al nervosismo. Due giornate interessanti saranno quelle del weekend (12-13), la Luna nel tuo segno ti consentirà di vivere i sentimenti in modo più coinvolgente. Non è un periodo negativo, ma ci sono giornate che potranno metterti a disagio, a volte ti sembra di non avere concluso molto o di dover lottare contro i mulini a vento.