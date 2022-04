Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 Aprile 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 9 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Gli incontri amorosi non sono molto fortunati oggi, potrebbe esserci un ritorno dal passato. Sul lavoro è necessario che mettete in chiaro la vostra posizione, specie se siete a contatto con il pubblico.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Attenzione agli amori nati in questo periodo: attraenti sì, ma manca l’intesa mentale. Sul lavoro le relazioni che avete sviluppato in questi ultimi mesi sono utili per la vostra immagine.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La situazione è abbastanza difficile per chi sta vivendo una relazione complicata, ma la soluzione non è distante. Devi valutare bene le proposte lavorative, oggi meno confusione nell’ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: L’amore, oggi, dipenderà dal tipo di relazione che avete. Se la vostra relazione è solida è un buon giorno per vivere al meglio l’amore, se attraversate un momento di crisi non dovete chiedere al partner ciò che non è in grado di offrirvi. Ci sono cambiamenti in arrivo sul versante lavorativo e sapete che sono in meglio.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore è in ripartenza e se le cose non sono andate per il verso giusto, ultimamente, finalmente è giunto il momento di recuperare. Buono il lavoro, partirete con molta grinta.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: E’ necessario abbandonare la polemica e mettersi in cerca del vero amore. E’ un periodo un po’ di forza, ma non abbattetevi. Se avete un’attività commerciale dovrete verificare alcuni accordi.