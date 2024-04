Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 9 aprile 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 9 aprile, l’energia del Sole unita a quella di Mercurio vi renderà impulsivi se non sarete attenti. Dovrete quindi stare molto attenti alle parole. Se non lo fate, direte cose che non dovreste dire. Non mettete da parte l’amore, anche se di recente avete avuto qualche difficoltà.

Toro

Oggi continuerete a riflettere sul corso degli eventi. Inizierete a rendervi conto che tutto ciò che state vivendo ora era necessario e che non potevate più continuare con una certa situazione. Invece di guardare al passato con rimpianto, cercate di concentrarvi sulla costruzione di un futuro migliore.

Gemelli

Sarete finalmente in grado di farvi valere con chi si è comportato male negli ultimi tempi. State riacquistando forza e fiducia. Ora vi trovate di fronte alla necessità di riconsiderare alcuni legami e, se necessario, di eliminare chi non merita il vostro affetto.

Cancro

Il vostro umore, che nelle ultime 24 ore è stato piuttosto sottotono, oggi si risolleverà. Tuttavia, dovreste evitare di prendere decisioni drastiche e radicali finché non vi sarete calmati del tutto. Meglio aspettare. Cercate di non arrabbiarvi per le provocazioni degli altri.

Leone

La vostra energia cresce di giorno in giorno. Se partecipate a sfide e competizioni, otterrete facilmente grandi successi. È ora di iniziare a pensare a cosa fare il prossimo giugno. I dubbi sull’amore scompariranno gradualmente.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 9 aprile, dovete iniziare a rallentare; alcune decisioni non possono essere rimandate oltre la fine di maggio.

Bilancia

Cercate di evitare le provocazioni e le polemiche. Nelle prossime 24 ore sarete inclini alla tensione e all’impazienza. In amore, evitate le tensioni e aspettate la fine della settimana prima di fare una scelta. Sul fronte del lavoro potrebbero sorgere nuovi problemi.

Scorpione

Oggi la Luna sarà in opposizione. Dovete essere doppiamente prudenti nei rapporti interpersonali. Non tiratevi indietro! Chi è impegnato in attività creative sarà favorito nei prossimi giorni.

Sagittario

Oggi non dovrete esitare a vivere al massimo delle vostre possibilità, sia in amore che nel lavoro. Con un cielo così, tutto ciò che vi passa per la testa potrebbe essere importante. Se siete single, cominciate a guardarvi intorno. Le amicizie potrebbero diventare qualcosa di più.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi 9 aprile l’umore sarà migliore rispetto agli ultimi giorni grazie a una Luna molto bella. Non reagite d’istinto a eventi o notizie che non vi rendono felici. È meglio pensarci due volte prima di agire.

Acquario

L’impulso a cambiare se stessi o a diventare qualcuno di nuovo può venire attraverso il romanticismo o l’incontro con nuove persone. Non sottovalutate le persone che conoscerete nei prossimi giorni, ma non innamoratevi di qualcuno fuori dalla vostra portata. Il cielo premia chi fa il grande passo.

Pesci

Oggi è indispensabile che facciate i vostri conti. Dovreste lavorare per risparmiare di più. Con Marte e Saturno che transitano nel vostro segno zodiacale, potreste diventare critici e severi nei confronti della realtà e degli altri.