Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirai il bisogno di più tranquillità nella tua vita, specialmente in amore. Perfino un segno battagliero come te ha voglia, ogni tanto, di vivere più serenamente. Domenica sarà una giornata molto intrigante dal punto di vista relazionale: preparati fin d’ora!

TORO: domani potrai goderti una giornata più rilassata e forse riuscirai perfino a chiarire cosa non sta andando in amore. Sul fronte lavorativo stai attraversando un periodo di grandi cambiamenti. È probabile che si dovrà parlare chiaro con qualcuno, se non perfino allontanarlo.

GEMELLI: domani, specialmente in serata, ti converrà evitare ulteriori tensioni nel lavoro. Da giorni stai vivendo difficoltà di dialogo con qualche collega o superiore. L’importante adesso è non peggiorare le cose, mettendo troppa carna al fuoco.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sera e fino a sabato sarà di vitale importanza non lasciarsi travolgere dai pensieri cupi. Cerca di non cedere alla tentazione di chiuderti in te stesso e crogiolarti nei dubbi, nei ripensamenti: non servirebbe a nulla!

LEONE: domani continuerai a portare avanti questa enorme trasformazione della tua vita, con un coraggio a dir poco invidiabile. Se ti guardi indietro, ti rendi conto di fare cose che un tempo non avresti nemmeno preso in considerazione. In amore ti aspettano giorni entusiasmanti, specie domenica prossima. Se ti piace una persona, dovresti invitarla a uscire fuori!

VERGINE: domani qualcosa non filerà liscio. Dovrai cercare di non scivolare in polemiche sterili, anche se nasceranno nuove tensioni intorno a te. Stai cominciando a vedere molti cambiamenti, non solo dentro di te, ma anche all’esterno. Sfrutta questa bellissima Venere per cercare di capire, di parlare con il partner in maniera tranquilla.