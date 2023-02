Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 9 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Con Marte nel segno vi sentite spavaldi e avete voglia di fare nuove conquiste. Potreste dover fare delle scelte importanti a lavoro, scegliete con cura.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Le storie che stanno nascendo adesso promettono molto bene, anche la situazione a lavoro è interessante. Nuove opportunità in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Cerca di evitare le decisioni drastiche, sai che alla fine ti penti sempre. Opta per una via più moderata. Sul lavoro è il momento giusto per iniziare nuovi progetti, coraggio!

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: La Luna è contraria, potrebbe arrivare un litigio con una persona a cui vuoi molto bene. Il lavoro non ti sta dando le soddisfazioni che vorresti, ma nel mese di marzo tutto potrebbe cambiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Attenzione ai rapporti con le persone nate sotto il segno dello scorpione, ma anche a quelle del leone. Cerca di evitare i conflitti. Sul lavoro qualche progetto ti ha deluso, ma non demordere, tutto andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Le coppie sono un po’ in crisi anche a causa delle stelle contrarie. Attenzione ai problemi economici che possono creare tensioni. A lavoro non farti intimorire, se hai qualche richiesta da fare, falla!