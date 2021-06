Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 Giugno, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete. Puoi recuperare un rapporto, attento però a qualche tensione di troppo. I conflitti che non riesci a superare devono essere eliminati insieme alla loro causa. Lavorativamente parlando, nonostante il periodo di crisi chi ha in mente un obiettivo da raggiungere entro l’estate sarà soddisfatto.

Toro. Favorite le nuove storie, in questa domenica c’è maggiore tranquillità per i sentimenti. Sul lavoro cerca di non fare ingigantire i problemi. Chi ha poca disponibilità economica è preoccupato come chi pur avendo maggiori risorse è attratto da spese superflue.

Gemelli. Sarà semplice superare eventuali problemi ed andare avanti. Notizie positive anche sul lavoro, non è escluso che nei prossimi giorni arrivino riscontri molto positivi.

Cancro. Con la luna in buon aspetto invito i single del segno a guardarsi intorno. Attenzione alle finanze, le uscite sono maggiori delle entrate. Vorresti lavorare di più e comunque devi risolvere qualche problema sul lavoro. Possibili contratti dal mese di giugno.