Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 Maggio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 9 maggio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Giornata fortunata per il cuore a patto però di non chiudersi in casa! Sul lavoro invece non sottovalutare le conoscenze, potrebbero rivelarsi particolarmente utili!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questa giornata parte con un po’ di polemiche, cerca di non dare adito ad inutili discussioni. Sul lavoro invece ci sono delle piccole questioni economiche da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore sono in arrivo dei cambiamenti in positivo, fatti trovar pronto. Sul lavoro invece coltiva i contatti, potrebbero dar luogo a delle interessanti collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore i sentimenti sono un po’ in stallo, se hai qualcosa da dire al partner fallo entro domani. Sul lavoro invece sei un po’ insoddisfatto, vorresti delle maggiori conferme.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore sei sereno anche se devi far fronte a delle nuove responsabilità. Sul lavoro invece Giove favorevole da domani regala novità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Favoriti i sentimenti quest’oggi, organizza qualcosa con la tua dolce metà! Sul lavoro invece se ci sono difficoltà si risolveranno presto.