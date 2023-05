Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 9 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: quella di oggi e di domani saranno giornate molto stancanti e se non noti un’intesa con il tuo partner, sarebbe meglio rimandare tutto quanto a giovedì. Oggi potresti perdere la pazienza perché hai accumulato troppa tensione. Per chi è in cerca di un nuovo lavoro, questo è un periodo molto interessante. Sarà una giornata molto stancante nel complesso.

Oroscopo Paolo Fox Toro: se hai intenzione di iniziare qualche discussione, è meglio farlo oggi. La Luna in buon aspetto ti permetterà di fare tutto quello che più ti interessa. Sul lavoro, se hai promesso qualcosa, sarebbe il caso che ora lo mantenessi. A fine giornata avrai un lieve calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: le stelle favorevoli ti faranno ritrovare la passionalità e la Luna, non essendo più opposta, ti aiuterà a parlare con più facilità. Se hai affrontato una separazione, finalmente avrai la possibilità di parlare con il tuo ex partner. Sul lavoro, sarebbe arrivato il momento di cambiare ruolo e di agire diversamente rispetto al passato. Cerca di non stressarti troppo, altrimenti il tuo fisico ne risentirà.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: la Luna in opposizione ti invita a non riaprire alcuni discorsi del passato. Sarà una giornata un po’ strana, ma tutto sommato potresti vivere qualche nuova emozione. In ambito lavorativo, se negli ultimi anni hai aperto un’attività, ora le cose vanno decisamente meglio. Oggi sarai più agitato del solito.