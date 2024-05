Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Non fatevi prendere dall’agitazione, tutto tornerà alla normalità e non è necessario esagerare. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giornata di giovedì secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox del 9 maggio.

Oroscopo Ariete: Questa giornata parte bene, con la Luna in aspetto buono che vi rallegra e vi rende vivi; questo cielo, con Mercurio in ottima posizione, rappresenta una risorsa importante per cercare di capire cosa non va e in che modo intervenire per ritrovare serenità interiore. Seguite le vostre stesse intuizioni e non trascurate né perdete di vista i rapporti che valgono, proprio ora che si intravedono soluzioni e amori importanti. C’è chi ha in mente un bel progetto per l’estate, di qualsiasi tipo, e farebbe bene a seguirlo soprattutto se si tratta d’amore!

Oroscopo Toro: La Luna nuova potrebbe rivelarsi pesante, almeno all’inizio, costringendovi ad assumere un atteggiamento drastico e netto nei confronti di situazioni o persone legate al passato. Avete deciso, per volontà o per forza di cose, di mettere “i puntini sulle i” specialmente sul lavoro dove ci sono stati dei contrasti; non si può più far finta di nulla di fronte a situazioni di ostilità e bisogna intervenire. Con Mercurio nel segno a partire dal 15 maggio si può sperare nel miglioramento di alcune questioni di lavoro, in modo da vivere con più serenità e togliersi qualche peso dallo stomaco.

Oroscopo Gemelli: La Luna nel segno è per voi una liberazione, una panacea, la rinnovata possibilità di guardare al futuro con ottimismo e sentirsi più creativi! É ora di fantasticare, di volare con la fantasia, di sperimentare e di immaginare una realtà diversa da quella che state vivendo, un posto nel quale magari rifugiarsi quando le cose non vanno bene. Se in amore non avete avuto grandi soddisfazioni negli ultimi tempi sappiate che ora le cose stanno per cambiare, vi resterà più facile staccarvi da sensazioni negative e prendervi anche una rivincita in ambito sentimentale!

Oroscopo Cancro: Chi è rimasto deluso da una storia d’amore deve ripartire subito: sabato e domenica la Luna sarà in buon aspetto per i nati sotto questo segno e vi permetterà di vivere belle emozioni dal punto di vista sentimentale, o magari di recuperare un rapporto se ci sono state delle frizioni anche pesanti. In arrivo opportunità da cogliere a volo e conferme da “registrare” (anche fino al 2025), state entrando in un buon periodo che andrà a riscattare ciò che di negativo avete vissuto!

Oroscopo Leone: Finalmente una giornata tranquilla dopo 48 ore pesanti e turbolente, avevate proprio bisogno di relax! I dubbi e le perplessità vi hanno stressato non poco, ora non c’è solo l’opportunità di stare meglio ma vi resterà più facile lasciare che le cose fluiscano in maniera meno complicata. Vi attende una seconda parte di 2024 molto impegnativa, con alcune sfide da vincere che però (se rimarrete attenti e concentrati) porterete a casa in maniera trionfale! Se il corpo vi chiede di rallentare non ignoratelo, le prossime 48 ore invitano ad amare e circondarvi di persone positive.

Oroscopo Vergine: C’è troppo caos per i vostri gusti e voi, grandi amanti dell’ordine e dell’organizzazione, non potete proprio accettarlo! Proseguite nei vostri progetti e inventate qualcosa di nuovo in vista del futuro, non sapete stare senza far nulla e questo è sicuramente un bene… però sistemate anche alcune situazioni caotiche che vi infastidiscono. Questa giornata e quella di venerdì 10 maggio saranno utili per cercare di capire cosa fare, come rimediare ad un danno creato da altre persone ed eliminare il problema. In ogni caso non strafate e mantenete la calma se alcune spese impreviste vi mettono di malumore!

Oroscopo Bilancia: Luna favorevole per la Bilancia, almeno fino a venerdì, con un cielo divertente e positivo riguardo gli incontri e i rapporti con gli altri: anticipate i tempi e sfruttate le prossime 48 ore, sia per stare con le persone che preferite che per ragionare lucidamente sul futuro, visto che sabato e domenica saranno più ombrosi. L’ottimismo non vi ha abbandonato nemmeno nei momenti più complicati e tutto sommato vi aiuta a vivere tutto bene nonostante l’incertezza su ciò che avverrà; in ogni caso non avrete più costrizioni né sensi di colpa!

Oroscopo Scorpione: Puntate su un weekend che si preannuncia interessante e positivo, l’importante però sarà tenervi lontano dalle polemiche (visto che c’è ancora qualche pianeta in opposizione) ed essere prudenti sia con il partner che in famiglia. Vi sono state rivolte delle critiche non avete accettato, oppure vi è sembrato tutto un po’ esagerato, e la vostra suscettibilità non aiuta a farvi scivolare le cose addosso. Se qualcosa non funziona riprendete il discorso non prima di sabato, evitate anche viaggi faticosi e troppo dispendiosi… portate avanti solo le cose che avete in mente!

Oroscopo Sagittario: C’è un po’ di confusione attorno a voi, magari qualche problemino da risolvere, e la tensione inizia a salire; cercate di gestire il tutto con calma e soprattutto saggezza, d’altronde siete abituati a muovervi tra le difficoltà e a trovare sempre la soluzione migliore possibile! Chi vuole parlare con un capo/superiore o presentare un progetto farebbe bene a muoversi tra lunedì 13 e martedì 14 maggio, sfruttando un cielo utile per il lavoro che però non rimarrà tale in eterno. Il weekend, invece, dedicatelo al relax. Entro fine maggio bisognerà dare una risposta riguardo qualcosa.

Oroscopo Capricorno: Siete pieni di creatività, forza, caparbietà e ottimismo in questi giorni, tutte caratteristiche che vi porteranno lontano riscattando un periodo un po’ sconclusionato. Probabilmente arriverete esausti a venerdì ma con la consapevolezza, e la soddisfazione, di aver sistemato diverse cose e di esservi mossi al meglio! Questo è un cielo che parla di vittorie, di rivincite, di amori importanti che nascono e persino del ritorno di una vecchia fiamma che si rifarà viva dopo un sacco di tempo. Periodo di crescita e conferme sul lavoro, occhio a qualche spesa importante per la casa.

Oroscopo Acquario: Dimenticate le ultime 48 ore, piene di dubbi, perplessità e anche di energie negative, per immergervi in una giornata di totale recupero soprattutto per chi è rimasto fermo a lungo; questo weekend aiuta in tutti i sensi, specialmente se dovete presentare delle rimostranze in amore o dare una scossa ad un rapporto un po’ troppo monotono. Dovete ritrovare tranquillità a tutti i costi perché ne avete parecchio bisogno… intanto attenti ai contrasti con Scorpione e Leone!

Oroscopo Pesci: Siete parecchio agitati in questi giorni, meglio rimandare a sabato e domenica eventuali confronti o polemiche inevitabili (magari sulla casa o questioni di denaro): siete energici e determinati e questo cielo favorisce i più intraprendenti, non rovinate tutto anticipando le cose! Le stelle premieranno le coppie che hanno voglia di costruire qualcosa per il futuro, Giove dissonante invece vi aiuterà a chiudere le relazioni impossibili da gestire: in ogni caso è tempo di fare chiarezza una volta per tutte!