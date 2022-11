Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 Novembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 9 novembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore se sei solo adesso non hai voglia di impegnarti e preferisci un amore part time. Sul lavoro invece molti nodi verranno al pettine.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore oggi c’è possibilità di dialogo. Ultimamente, infatti, le discussioni con il partner non sono mancate. Belle novità in arrivo sul lavoro, un amico ti farà una proposta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore potresti vivere un tira e molla con Leone e Sagittario. Sul lavoro se hai degli impegni da portare avanti non tergiversare e se possibile, chiudi tutto entro il 16.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Non escludo la possibilità di un colpo di fulmine, i sentimenti tornano finalmente protagonisti nella tua vita. Sul lavoro sono in arrivo delle novità, hai voglia di cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Venere e Sole dissonanti invitano alla cautela, recupero dal pomeriggio. Dopo il 16 via libera a nuovi progetti lavorativi.