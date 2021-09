Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: In amore se ci sono delle tensioni devi cercare di scioglierle al più presto. Sul lavoro invece la fatica si fa sentire, potresti essere piuttosto irreprensibile e le persone che ti sono vicine se ne renderanno conto.

Toro: In amore tra domani e domenica qualcosa può cambiare. C’è tensione nell’aria, attenzione. Sul lavoro invece non sei molto contento, Saturno in opposizione potrebbe indurti a declinare un’offerta.

Gemelli: In amore cerca di essere lungimirante e pensa a come agire nei prossimi mesi. Lavorativamente parlando invece i lavoratori autonomi potrebbero avanzare richieste speciali.

Cancro: In amore ci sono stelle un pò controverse, oggi non hai voglia di discutere. Sul lavoro invece eventuali nodi verranno al pettine nella giornata di sabato.

Leone: È una situazione interessante per i sentimenti, attenzione alla discussioni nel weekend. Sul lavoro invece se in passato qualcuno non ha creduto in te, adesso è giunto il momento di farlo ricredere.