Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Tutte le novità che le stelle ci riservano in questa piccola anticipazione di weekend. Vi proponiamo l’ultimo oroscopo del giorno di Paolo Fox del 9 settembre.

Ariete - Un nuovo progetto di lavoro è di grande interesse per voi. Tutto ciò che nasce adesso, o è nato all’inizio dell’anno, in realtà non vi porta quella stabilità e quelle conferme di cui avete bisogno. Assicurati di dare priorità al tempo di qualità con la tua famiglia, coltivando le tue relazioni e creando ricordi preziosi.

Toro - Avete una certa logica nel prendere buone decisioni. Non vi buttate a capofitto e di solito, se dovete impegnarvi in qualcosa, ci pensate e ci ripensate. Per alcuni di voi sono in arrivo cambiamenti importanti, sia dal punto di vista emotivo che lavorativo. La tua vita amorosa può porre sfide, che richiedono pazienza e comprensione per superarle. È essenziale dare priorità al riposo e alla cura di sé per ritrovare energia e mantenere una buona salute.

Gemelli - È probabile che durante il fine settimana siate in una fase di calo. Tuttavia, questo non significa che siate completamente fuori forma. Chi ha avuto problemi di salute la scorsa primavera si sta riprendendo un po’. Prenditi il tempo per rilassarti e goderti la visita a casa di un parente, abbracciando il calore dei legami familiari

Cancro - Saturno tende a mettersi contro di voi in questo periodo e vi mette in una situazione difficile, ma la supererete. Non siete soddisfatti al 100% del vostro lavoro, ma in ogni caso otterrete buoni risultati. Potresti sentire il desiderio di ritirarti dalla frenesia quotidiana e dedicare del tempo a te stesso. Le stelle suggeriscono che potresti scoprire nuove prospettive attraverso la meditazione o attività creative.