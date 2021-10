Bottura sempre in vetta: Osteria Francescana è il miglior ristorante italiano 2022

Massimo Bottura sulla vetta d'Italia, ancora.

Il ristorante stellato al civico 22 di via Stella dell'internazionalmente noto chef modenese si aggiudica il primo posto nella categoria Top Restaurants secondo una classifica stilata dalla ormai consolidata guida online 50 Top Italy. A trionfare nelle categoria Gourmet Dining, invece, è la chef Antonia Klugmann con il suo locale L'Argine a Vencò di Dolegna del Collio (Gorizia).

L'entusiasmante cerimonia di premiazione di quest'anno è stata condotta da Federico Quaranta ed è stata trasmessa martedì 26 ottobre in live streaming, raccogliendo migliaia di visualizzazioni. I migliori ristoranti della Penisola Italiana sono stati suddivisi per tipologia e per fascia di prezzo mentre due erano le classifiche principali con in lizza 50 locali ciascuna: "Top Restaurants" e "Gourmet Dining".

Come accennato, il primo posto della prima categoria è andato all'iconico locale dello chef Massimo Bottura, l'Osteria Francescana di Modena. Il secondo posto è andato a Uliassi, altro santuario della cucina italiana, curato da Mauro Uliassi a Senigallia (AN). Il terzo posto è stato assegnato a Enrico Bartolini MUDEC, di proprietà di Enrico Bartolini e con sede a Milano. Manca di poco il podio al quarto posto Daní Maison di Ischia (NA), e al quinto il Duomo, che si trova a Ragusa.

In seconda categoria Antonia Klugmann ha regnato sovrana con il suo L'Argine a Vencò, a Dolegna del Collio (GO). È stata seguita dal daGorini dello chef Gianluca Gorini a San Piero in Bagno (FC). In terza posizione Dattilo a Strongoli (KR) con Caterina Ceraudo al timone. Quarto e quinto posto per Marotta Ristorante di Squille (CE) e Lido 84 di Gardone Riviera (BS).

Una panoramica generale di entrambe le graduatorie mostra che in entrambe le categorie sono rappresentate ben sedici regioni della penisola italiana. La più presente è la Lombardia con 13 sedi. Seguono Campania (11), Lazio e Veneto (10 ciascuno), Piemonte (9), Toscana (8), Emilia Romagna (7), Marche (5), Abruzzo, Calabria Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sicilia (4 ), Liguria e Trentino Alto Adige (3) e Sardegna (1).