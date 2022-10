Chef Bottura sempre in vetta: Osteria Francescana è il miglior ristorante d'Italia 2023

Un paese, venti regioni e cinquanta ristoranti selezionati dalla guida 50 Top Italy per rappresentare il ricchissimo patrimonio gastronomico italiano suddivisi nelle categorie Grandi Ristoranti, Cucina d'autore, Trattorie/bistrò moderni, Migliori panini, Migliori street food, Migliori carbonare e Etnici.

Protagonista della prima categoria, ovvero Grandi Ristoranti 2023, è un ristorante che noi modenesi conosciamo bene e che, d'altronde, conosce un po' tutto il mondo: l'Osteria Francescana dello chef modenese Massimo Bottura svetta sul gradino più alto del podio e si riconferma il miglior ristorante d'Italia.

“Un uomo solo al comando”…. WRONG!" - scrive sui canali social lo chef Bottura - "Nothing is possible without the TEAM , who work hard everyday to make visible the invisible. THANKS 50topitaly for another year at 1°!!!"

Non uno, ma tanti uomini e donne, il team che ogni giorno lavora per rendere visibile l'invisibile - queste, secondo lo chef modenese, sono le persone da ringraziare e con le quali celebrare ogni prestigioso traguardo raggiunto.

Migliori Ristoranti d'Italia 2023 - la classifica 50 Top Italy

1° Osteria Francescana - Modena, Emilia-Romagna

2° Uliassi - Senigallia (AN), Marche

3° D’O - Cornaredo (MI), Lombardia

4° Enrico Bartolini MUDEC - Milano, Lombardia

5° Le Calandre - Rubano (PD), Veneto

6° Daní Maison - Ischia (NA), Campania

7° Duomo - Ragusa, Sicilia

8° Enoteca Pinchiorri - Firenze, Toscana

9° Il Pagliaccio - Roma, Lazio

10° Taverna Estia - Brusciano (NA), Campania

11° Madonnina del Pescatore - Senigallia (AN), Marche

12° Del Cambio - Torino, Piemonte

13° Andrea Aprea - Milano, Lombardia

14° Piazza Duomo - Alba (CN), Piemonte

15° Krèsios - Telese (BN), Campania

16° Dal Pescatore - Canneto sull'Oglio (MN), Lombardia

17° La Tana Gourmet - Asiago (VI), Veneto

18° Lido 84 - Gardone Riviera (BS), Lombardia

19° Angelo Sabatelli Ristorante - Putignano (BA), Puglia

20° Casa Perbellini - Verona, Veneto

21° Agli Amici - Udine, Friuli-Venezia Giulia

22° La Peca - Lonigo (VI), Veneto

23° Il Luogo di Aimo e Nadia - Milano, Lombardia

24° Pascucci al Porticciolo - Fiumicino (RM), Lazio

25° La Torre del Saracino - Vico Equense (NA), Campania

26° La Madia - Licata (AG), Sicilia

27° AALTO - Milano, Lombardia

28° El Molin - Cavalese (TN), Trentino-Alto Adige

29° Ristorante Andreina - Loreto (AN), Marche

30° Ristorante Berton - Milano, Lombardia

31° Laite - Sappada (UD), Friuli-Venezia Giulia

32° Aqua Crua - Barbarano Vicentino (VI), Veneto

33° Qafiz - Santa Cristina d'Aspromonte (RC), Calabria

34° Piazzetta Milù - Castellammare di Stabia (NA), Campania

35° Caino - Montemerano (GR), Toscana

36° Antica Osteria Cera - Campagna Lupia (VE), Veneto

37° Ristorante Romano - Viareggio (LU), Toscana

38° Materia - Cernobbio (CO), Lombardia

39° Damini Macelleria & Affini - Arzignano (VI), Veneto

40° Il Faro di Capo d’Orso – Andrea Aprea - Maiori (SA), Campania

41° Virtuoso Gourmet – Tenuta Le Tre Virtù - Scarperia e San Piero (FI), Toscana

42° Pashà - Conversano (BA), Puglia

43° Palazzo Petrucci - Napoli, Campania

44° Retroscena - Porto San Giorgio (FM), Marche

45° Impronta d’Acqua - Lavagna (GE), Liguria

46° Ristorante Dattilo - Strongoli (KR), Calabria

47° Senso Alfio Ghezzi Mart - Rovereto (TN), Trentino-Alto Adige

48° Peter Brunel Ristorante Gourmet - Arco (TN), Trentino-Alto Adige

49° Volta del Fuenti by Michele De Blasio - Vietri sul Mare (SA), Campania

50° Dimora Ulmo - Matera, Basilicata