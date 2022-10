Osterie d'Italia 2023: selezionate e premiate cinque osterie della provincia modenese

La trentatreesima edizione di Osterie d'Italia, celebre guida dedicata alle osterie, agli agriturismi, alle enoteche con cucina e ai ristoranti segnalati per la cucina di prodotti territoriali d'eccellenza, incorona "chiocciole" per l'edizione 2023 126 osterie emiliano-romagnole. Tra queste, sono 5 le attività premiate presenti nella provincia modenese:

La Lanterna di Diogene (Via Argine 20, Solara di Bomporto)

Laghi (Via Albone 27, Campogalliano)

Entrà (Via Salde Entrà 60, località Entrà di Finale Emilia)

Osteria di Rubbiara (Via Risaia 2, Nonantola)

Il Cantacucco (Via Montalbano 5500/B, Zocca)

Emilia-Romagna: la panoramica 2023

La storia gastronomica dell’Emilia-Romagna è importante, talvolta ingombrante: il rischio che qualche volta si percepisce, sedendosi al tavolo di alcune osterie, è quello di scivolare verso una ristorazione seduta su quei fasti. Eppure la fedeltà al territorio e alla tradizione non significa staticità. Lo dimostrano i tanti osti e ostesse che non si limitano a custodire sotto teca quella storia, ma la rendono materia viva, capace di dialogare con il presente, portando il concetto di osteria laddove non ti aspetti di incontrarlo, persino in un pub. La qualità resta l’imperativo: forse la sfida da cogliere, all’inasprirsi delle disuguaglianze sociali, è trovare strategie per arginare una tendenza che, al momento di chiedere il conto, rischia di fare di quella qualità un'esperienza alla portata di sempre meno persone. Per alcuni osti e ostesse, le difficoltà di questi anni sono state l’occasione per affondare ancor più nella terra le radici dei loro progetti, ma anche per ripensare con coraggio i tempi di lavoro - in una ricerca che non si limita a un racconto autoreferenziale, ma permette di dar voce alle storie di produttrici, produttori, ricette e materie prime del territorio.

Le chiocciole dell’Emilia-Romagna: la lista completa