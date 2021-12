Parte il "panettour", il tour per distribuire panettoni sospesi a chi in difficoltà

“Quanti panettoni può caricare una Cinquecento con il baule scassato? Molti di più di quelli che potreste immaginare, ragazzi miei!” - queste le parole dei volontari di Ciappinari, giovane associazione culturale di Vignola, intenti a raccogliere i primi panettoni sospesi donati in queste prime settimane di dicembre a Eko, l’emporio solidale dell’Unione Terre di Castelli, con l’intento di essere ridistribuiti a chi in difficoltà. Il “panettour” è dunque iniziato e non si fermerà sino al 21 dicembre 2021, termine ultimo per consegnare il panettone ad uno dei punti aderenti all’iniziativa.

Ma come funziona? Come donare un panettone di Natale?

I passi da seguire - come illustra il volantino dei Ciappinari - sono molto semplici: tutto ciò che occorre fare è acquistare un panettone presso un negozio tra quelli presenti nell’elenco e, in cassa, dire che si desidera lasciarlo “in sospeso”. Un volontario dell’associazione culturale Ciappinari verrà a ritirarli, li consegnerà all’emporio solidale Eko il quale, a sua volta, li distribuirà alle famiglie in prossimità del Natale.

I locali aderenti all’iniziativa sono:

A Vignola

Orto & Frutta “La Moretta”

Baobab Bottega (Coop. Oltremare)

Forno Millevoglie

Il Forno del Portico

Tòla Dolza

Enoteca Tondelli

NaturaSì

Conad (Marco Polo e Via Resistenza)

A Castelvetro

Azienda Agricola Fava Santino e Figli

A Spilamberto

Le Tentazioni

Forno Pasticceria Valisi

Bar Lo Zucchero Filato

Conad

Coop Alleanza 3.0

Oltre alle famiglie seguite da EKO, parte dei panettoni verrà consegnata all’ODV “Insieme A Noi Tutti”.

“Lo scorso anno ci siamo divertite un sacco a raccattare bombe di zucchero per tutti i forni di Vignola e dintorni e a consegnarli agli amici di ekoemporio - raccontano sulla pagina Instagram - Quest’anno c’è una novità: oltre alle famiglie seguite da EKO, parte del bottino zuccherino verrà consegnato all’ODV Insieme A Noi Tutti che abbiamo conosciuto collaborando insieme al progetto #Ortolando: frutti per l’autonomia. Non sarà facile resistere alla tentazione di dargli un morsicotto, ma siamo pronte a raccogliere l’UNICO PANETTONE CHE INGRANDISCE IL CUORE E NON LA PANZA!?

Grazie a tutti i punti vendita che hanno deciso di supportare la nostra iniziativa, li trovate tutti nella foto qui sopra. Adesso tocca a noi ragazz*: uno lo sbraniamo, l’altro lo sospendiamo. Buon Natale Solidale a tutt*”