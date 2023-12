Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Le novità astrali del 21 dicembre sono rivelate nell’oroscopo di Paolo Fox. Come sempre il famoso astrologo ci racconta quali saranno i segni zodiacali più fortunati del giorno.

Oroscopo Ariete 21 dicembre: Vi potreste sentire sulle montagne russe, una giornata di alti e bassi a seconda del settore della vostra vita. Se alcuni aspetti attraversano una fase tranquilla e stabile, altri potrebbero richiedere più attenzione. Non lasciatevi sopraffare dalle emozioni, mantenete il controllo delle vostre finanze. Qualche incertezza in amore, ma il destino della relazione è nelle tue mani.

Oroscopo Toro 21 dicembre: Ultimamente sei un po’ sballottato, in amore sono pochi i momenti felici, si viaggia per inerzia, la noia si fa avanti, ma avete le carte in regola per dare una smossa al vostro rapporto. Sul lavoro c’è qualcosa o qualcuno che ti blocca, sembra che tutti corrano più velocemente. Ricorda che la pazienza è la virtù dei forti, parti quando tutto è più chiaro e riuscirai comunque ad arrivare dove vuoi e magari prima degli altri. Non sperperare denaro, l’energia non è al top, la fortuna nemmeno.

Oroscopo Gemelli 21 dicembre: La giornata vi riserva delle sorprese. I rapporti con gli altri sono messi alla prova, non sempre chi vi circonda è sulla vostra frequenza d’onda. È un cielo abbastanza fortunato, per cui dovresti sfruttare le occasioni che vi capitano. Il lavoro procede a rilento e dare un’occhiata al portafoglio sarebbe l’ideale. Siete un po’ stressati, forse vi conviene trovare del tempo per rilassarvi.

Oroscopo Cancro 21 dicembre: Potrebbero esserci delle tensioni nelle relazioni interpersonali. Occhio a chi ti circonda, qualcuno potrebbe giocarti un brutto scherzo. In amore potrebbero esserci delle sorprese, ma niente di così entusiasmante. Siete troppo sedentari, vi conviene fare un po’ di moto. Nel lavoro c’è molta routine, economicamente fareste bene a non esagerare con lo shopping. L’energia è altalenante e la fortuna è da voi lontana.