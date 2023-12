Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Siamo giunti al venerdì che anticipa il Natale e per molti si traduce con l’ultimo giorno di lavoro prima delle ferie e non solo. Come procederà? A cosa prestare attenzione? Scopriamolo leggendo l’oroscopo del 22 dicembre di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete 22 dicembre: La giornata inizierà un po’ al rallentatore, forse perché avete esaurito le energie e vi sentite un po’ fiacchi. Le stelle vi consigliano di non farvi coinvolgere in situazioni che sono potenzialmente pericolose. Quando siete un po’ a corto di energia, finite facilmente per perdere la pazienza ed entrare in contrasto con gli altri anche per futili motivi. Anche in amore sarete un po’ indolenti. Non volete stare accanto a persone che tendono a lamentarsi sempre senza costrutto. Forse avreste bisogno di riposare un po’ di più.

Oroscopo Toro 22 dicembre: La fase di stress e di tensione dei passati giorni sembra essere finalmente svanita. Adesso state recuperando la lucidità e sapete trovare più facilmente una soluzione ottimale ai vostri problemi. In questo momento sarebbe meglio uscire e cercare di vedere gente nuova anche per ritrovare la voglia e il desiderio di stare con gli altri. Nelle coppie di lunga data permane uno stato di agitazione, forse perché sentite di avere dato troppo senza aver ricevuto in cambio nulla.

Oroscopo Gemelli 22 dicembre: Ci sarà qualche spesa di troppo in questo periodo di Natale, ma tutto sommato le cose adesso vanno meglio rispetto a qualche giorno fa. Non siete ancora pronti ad accettare delle critiche e siete sempre un po’ permalosi soprattutto se qualcuno critica i vostri modi di fare e di pensare. Chi ha una storia che funziona, adesso potrebbe cercare di programmare il futuro magari pensando alle nozze o ad una convivenza, mentre chi sta vivendo un rapporto che ormai non funziona più, adesso sta meditando di dire addio per sempre.

Oroscopo Cancro 22 dicembre: Venere e Luna in posizione favorevole riportano in auge il desiderio di amare e di trovare il partner ideale. Avete voglia di vivere una storia d’amore coinvolgente anche se provenite da un rapporto fallimentare. Chi si è separato da poco, adesso avrà il forte desiderio di rimettersi in gioco. Secondo l’Oroscopo del giorno, saranno ottimi i rapporti soprattutto con persone dei Pesci e dello Scorpione. Vi sentite affascinanti e attraenti e avete voglia di fare conquiste.