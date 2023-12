Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Questo non sarà un sabato qualunque, bensì una giornata per organizzarsi, per partire, per tornare, per rivedere le persone care, per fare gli ultimi regali di Natale. E allora vediamo come andranno le cose secondo il nuovo oroscopo di Paolo Fox del 23 dicembre.

Oroscopo Ariete 23 dicembre: Torna la passione durante questi giorni di festa. Anche il rapporto con il partner, soprattutto se è ancora solido, potrebbe ancora di più cementarsi grazie alla condivisione di questi momenti di gioia. Nel lavoro potrebbe capitarvi di dover chiedere aiuto a qualcuno che ne sa più di voi. Si tratta di un atto di umiltà che vi servirà per progredire e non rappresenta di certo un atto di sottomissione. Servirà anche una bella camminata all’aria aperta o un po’ di meditazione per ritrovare l’armonia interiore.

Oroscopo Toro 23 dicembre: E’ importante curare di più la comunicazione con il vostro partner, soprattutto se ultimamente ci sono stati dei malintesi. Non è questo il momento di fuggire dalle vostre responsabilità. Adesso è venuto il momento di dire in faccia tutto quello che pensate, senza nascondervi. Per i single si apriranno nuovi spiragli per conoscere delle persone intriganti. Cercate di curare e di gestire bene le vostre risorse economiche. Ultimamente avete speso parecchio anche per acquistare oggetti futili.

Oroscopo Gemelli 23 dicembre: Siete piuttosto energici ed entusiasti. Questa vostra ritrovata vitalità sarà contagiosa anche per le persone che vi stanno attorno. Approfittate di questo momento così positivo per condividere momenti speciali con le persone che amate. Sarete anche molto creativi ed in grado di realizzare o ideare dei progetti importanti. Saprete anche trovare delle soluzioni geniali a dei problemi che vi affliggono da tempo. Cercate anche di mantenere uno stile di vita attivo magari facendo un po’ di yoga o di attività all’aperto.

Oroscopo Cancro 23 dicembre: Essere supportati dalle persone care sarà fondamentale per voi, anche per ritrovare l’armonia interiore. Secondo l’oroscopo del giorno, potrebbero presentarsi nuove sfide a livello professionale che richiederanno un grande sforzo. Coloro che sono determinati e hanno una solida preparazione alla base, sapranno gestire ogni situazione complicata con grande caparbietà. Nono dimenticate di riposare un po’ di più in queste giornate di festa, anche per recuperare le energie perdute.