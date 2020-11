Sport outdoor, 5 parchi cittadini con area fitness per attività sportive individuali

A causa delle disposizioni governative che sanciscono la temporanea chiusura di attività sportive indoor quali palestre e piscine, per atleti e appassionati del fitness fare sport diventa sempre più complicato. Tuttavia, rimane consentita la fruizione da parte dei cittadini di tutte le aree verdi cittadine, incluse quelle che presentano al loro interno apposite zone fitness e percorsi vita. Ecco una lista degli spazi pubblici di Modena ideali per allenamenti individuali e attività outdoor (ricordandosi di mantenere distanze interpersonali e igienizzarsi le mani qualora si utilizzassero attrezzi di pubblica utilità).

Area fitness Novi Sad

Al Parco Novi Sad è da poco presente un circuito fitness progettato e sviluppato per essere usato da chiunque, a prescindere da anzianità e livello di allenamento. Nei pressi del Palamolza è stata allestita una vera e propria palestra a cielo aperto fornita di undici attrezzi in acciaio dedicati al potenziamento di forza, equilibrio, flessibilità muscolare e resistenza ma anche alla ginnastica dolce per anziani.

Lo spazio ha l’obbiettivo di favorire la frequentazione abituale dei cittadini per lo sport e le passeggiate grazie anche alla presenza del percorso pavimentato ad anello, ideale per corsa, biciclette e pattini. Adiacente all’area fitness è stata inoltre allestita un’area gioco dedicata ai più piccoli.

Parco Divisione Acqui e Parco Pergolesi

Dislocati nell’area comprensiva tra via Divisione Acqui, via Pergolesi, strada Minutara e viale dello Sport vi sono il Parco Divisione Acqui e Parco Pergolesi. Oltre alle aree gioco dedicate a bambini di 3\6 anni l’una e 6\12 anni l’altra il Parco presenta una pista per skate-board e un’area fornita di attrezzi per lo stretching e tonificazione e potenziamento muscolare.

Parco Amendola Sud

Il Parco Amendola Sud è una tra le aree verdi più estese di Modena (191.301 mq) e presenta una consistente varietà di strutture, oltre ai due laghetti e alle innumerevoli collinette: 2 aree gioco a tema Re Artù per bambini 3\6 anni e 6\12 anni, tavoli e panchine, fontanelle, servizi igienici, bar, pista ciclabile, campo da calcetto e campo da pallavolo (non utilizzabili al momento) e percorso vita per lo sport. Quest’ultimo è dotato di vari attrezzi utili al defaticamento, allo stretching e numerose attività di potenziamento muscolare.

Parco Città di Londrina

Dislocato nell’area compresa tra via Corassori, via Della Valle, via Tolomeo, Via San Faustino e viale Italia il Parco Londrina è nato nel 1996. Oltre all’area gioco, all’area cani, all pista ciclabile e ad un piccolo gazebo di legno vi è anche una zona dedicata all’attività sportiva. Nonostante sia alquanto datata e lasciata all’incuria del tempo è comunque funzionale e al servizio degli sportivi del quartiere 4.

Parco Enzo Ferrari

Con una superficie complessiva di 406.204 mq il Parco Enzo Ferrari è l’area verde maggiormente estesa di Modena. Tra le numerose strutture presenti troviamo:

4 aree gioco per bambini

1 chiosco bar

1 campo di calcio

1 campo da pallavolo

Servizi igienici

Area di libera circolazione per cani

Area fitness

Quest’ultima, ubicata nell’area di parco compresa tra via Emilia Ovest e viale Autodromo, presenta attrezzi di metallo in ottime condizioni, particolarmente funzionali per il potenziamento muscolare di arti inferiori e superiori.