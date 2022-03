La storia del Giamberlano, dal "paesino" di montagna alle tavole di tutta Italia

Padre di pluripremiate creazioni golose come la "Torta Montecuccoli" e i panettoni "Spaziale" e "Sandrone", maestro del lievito madre tra i più importanti in Italia, Valter Tagliazucchi è il proprietario della celebre Pasticceria Giamberlano di Pavullo nel Frignano.

Il pasticciere di Verica è stato intervistato da Eolo e What Italy Is con l'intento di raccontare e promuovere storie di vita e territorio in luoghi d'Italia che si trovano fuori dalle aree urbanizzate.

Il progetto, dal titolo "Paesini", ha fatto tappa anche sull'Appennino modenese, a Pavullo, paese nel quale dal 1984 Valter Tagliazucchi, insieme alla moglie Patrizia, aprì i battenti della Pasticceria Giamberlano, oggi rinomata e famosa in Italia e all'estero.

Si legge dal racconto: "Da questa enorme passione è nato Giamberlano, un luogo che racchiude il suo passato, il suo presente e il suo futuro. Creato a sua immagine e somiglianza e in cui i suoi clienti sono accolti e coccolati sin da subito. La sua casa, a Verica, proprio sotto il Castello del Semese, a pochi chilometri dal laboratorio. Verica è un paese di emigranti, in tanti sono andati via nel secolo scorso. Lui invece ha deciso di rimanere qui, insieme ai suoi figli e ai suoi nipoti. Dal punto di vista operativo, ci racconta che la logistica in un piccolo paese può essere complessa ma, potersi sentire a casa, poter considerare il luogo che lo circonda come proprio, lo ripaga di ogni fatica. All’inizio, per Valter, la rete era un argomento spinoso e proprio per questo si è fatto aiutare da sua figlia Stella per comprenderne e capirne le potenzialità. Grazie ad internet, oggi può raggiungere chiunque e far assaporare a migliaia di persone ogni anno panettoni e colombe, con un click o un tap, le distanze vengono azzerate"

Prima di salutarlo, chiediamo a Valter cosa è per lui l’Italia: “L’Italia e la mia regione l’Emilia Romagna, sono una meraviglia per il mondo intero. Abbiamo tanti difetti noi italiani ma, possiamo senza ombra di dubbio essere orgogliosi di quello che facciamo, essere italiano è molto più che essere un cittadino: è vivere e contribuire alla vita del paese più bello del mondo.”

Trovate maggiori informazioni sul progetto qui.