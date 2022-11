I personaggi del fumettista modenese Paul Campani che hanno fatto la storia della pubblicità italiana

E' stato fumettista, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Ha fondato la casa di produzione modenese Paul Film e ideato Carosello, la trasmissione pubblicitaria trasmessa dalla RAI negli anni '70. Ma, soprattutto, ha inventato personaggi fittizzi che sono diventati iconici, personaggi che hanno animato le serate di migliaia di italiani, sia adulti che bambini - il suo nome è Paul Campani, pseudonimo di Paolo Campani, e questi sono alcuni dei personaggi più famosi scaturiti dal suo ingegno.

ANGELINO

Angelino è uno dei primissimi personaggi inventati da Paul Campani e protagonista, insieme al celebre omino coi baffi, del Carosello di fine anni '50. Nello specifico, apparve in tv dal 1958 al 1965 e reclamizzava i detersivi della marca Agip.

Pasticcione, capelli e occhi neri, coperto di un solo camice bianco, il giovane angelo Angelino animava gli spot televisivi scorrazzando per il cielo a bordo di una automobile-nuvola. Curiosissimo di ciò che avviene sulla Terra, Angelino non perde mai occasione di immischiarsi nelle faccende umane e, immancabilmente, di sporcarsi la bianca vestaglia. In una delle prime puntate del Carosello, ad esempio, Angelino scorge sulla Terra un edificio in fiamme e decide di intervenire prendendo le veci di un vigile del fuoco. Purtroppo, l'intento non andrà a segno, l'incendio non sarà domato da Angelino che, invece, finirà per cadere in una pozzanghera e sporcarsi il vestito. Nella parte finale dello spot è così pubblicizzato il detersivo della marca reclamizzata.

L'OMINO COI BAFFI

Forse il personaggio più celebre di Paul Campani - l'Omino coi baffi, divenuto il logo della marca Bialetti, è ispirato al figlio del fondatore della nota marca di caffettiere, Renato Bialetti.

"Eh sì sì sì, sembra facile (fare un buon caffè)!" - vi suona famigliare? Questo lo slogan che ripeteva l'Omino coi baffi negli spot animati di cui era protagonista. Vestito di maglione, camicia e papillon, con l'immancabile cappello alzato sopra la testa, baffi neri, palpebre semi-abbassate e naso pronunciato, l'Omino coi baffi mostrava passo dopo passo come svolgere alcune tra le più comuni attività quotidiane, come ad esempio riparare un rubinetto che perde o fare i lavori di cucito. In quest'ultimo spot citato, ad esempio, il protagonista parte con un "eh sì sì sì, sembra facile fare i lavori di cucito)" per poi finire con il mostrare la caffettiera pubblicizzata ed esclamare lo slogan principale. In alcune puntate entrano in scena altri personaggi inventati da Paul Campani: un esempio è zia Betty, che, guidata dalle indicazioni dell'Omino coi baffi, mostra ai telespettatori come fare una frittata.

MIGUEL

Un altro personaggio iconico di Paul Campani è Miguel, un messicano allampanato dall'ampio sombrero, un paio di lunghi baffoni e il motto "Miguel son mi" e "Miguel son sempre mi" come uniche parole che pronuncia negli spot pubblicitari. Qui, Miguel è raffigurato mentre aspetta con impazienza l'arrivo in città del merendero, un pappagallo che distribuisce ai bambini biscotti, merende, cioccolata, prodotti dolciari della marca Talmone.

Ma ciò che arricchisce le puntate della serie dedicata a Miguel è la musica: diverse sono le canzoni realizzate per la serie, in particolare "Miguel son mi" scritta dal cantante Piero Focaccia.

TOTO E TATA

"Accipicchia Tata, cos'è che fai?" le domanda Toto; "Faccio quello che mi pa-pare" gli risponde Tata. Le puntate della serie pubblicitaria dedicata ai gelati Motta iniziano così, con un battibecco tra due bambini, Toto e Tata per l'appunto. La coppia di personaggi creata da Paul Campani è una coppia litigiosa ma benevola, formata da due bambini che si fanno dispetti a vicenda.

In una puntata, ad esempio, Toto prende in giro Tata perchè non è capace di fischiettare, mentre Tata, in un'altra, in tono canzonatorio gli dice che non è capace di attaccare un bottone ai pantaloni. Dietro ai due personaggi ci sono le voci di Elio Pandolfi (Toto) e Isa di Marzio (Tata).

Altri personaggi di Paul Campani

Paul Campani è padre di numerosi altri personaggi che hanno preso parte alla trasmissione Carosello a partiredagl ianni '50. Tra questi non citati nell'elenco precedente e frutto della collaborazione con lo sceneggiatore Max Massimino Garnier ci sono: Svanitella Svanitè, Riccardone, Riccardella, La Smorfia, Fido-Bau, Ciuffo e Cioffo, Gigino Pestifero, Io-me-croc, Amici di Gioele, Kikki, Super Olimpino, Il signor Taldeitali, Professor Poff, Stellino, Boc e Buc, Tip-tap, Dlin-Dlin, Gibaud, Teo Duedita, Professor Giustatut, Briganti Mattacchioni,Tuttostanco, Dr. Knapp, La semplice, Fefè, Pupa e Bob-bob.

Foto credit: Bramfab, wikipedia - Paul Campani Miguel-son-mi (carosello Talmone), 1968, eredi Paul Campani