Cosa significa il modo di dire "per al ratt ed la còffia"?

Quante volte ci è capitato, durante gli anni universitari, di "passare" un esame universitario per al ratt ed la còffia? Oppure: quante volte, uscendo qualche minuto prima dall'ufficio, abbiamo evitato il traffico cittadino dell'ora di punta per al ratt ed la còffia?

Quando e in quali occasioni i modenesi utilizzano questa espressione dialettale?

In italiano "per il rotto della cuffia", il proverbio dialettale è un'espressione idiomatica che utilizziamo per parlare di una situazione spiacevole, pericolosa o noiosa, dalla quale riusciamo a salvarci, o che riusciamo ad evitare, all'ultimo minuto.

La sua origine va ricercata nel passato, in particolare nelle tradizioni medievali che vedevano coraggiosi cavalieri armati di lancia e vestiti di tutto punto - incluso la cuffia, ovvero quella sorta di "passamontagna" a maglia metallica indossata per proteggere la testa - scontrarsi contro sagome girevoli armate per dilettare le folle del pubblico.

Le sfide consistevano in un duello nel quale il cavaliere aveva il compito di colpire il bersaglio rotante con la propria lancia e, allo stesso tempo, evitare che il braccio girevole della sagoma, provvisto solitamente di una mazza chiodata, colpisse a sua volta il corpo del cavaliere. Costui, dunque, doveva essere preciso nel colpire il bersaglio e agile nello schivare , abbassandosi velocemente, il fatale colpo inferto dal braccio girevole della sagoma.

Nello sfortunato caso in cui la mazza chiodata riusciva a colpire il cavaliere, costui veniva eliminato dalla competizione; ma, se la mazza colpiva la cuffia del cavaliere, allora il colpo era da considerarsi nullo e il cavaliere non veniva eliminato. Da qui, l'origine del proverbio per al ratt ed la còffia.