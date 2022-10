Tre itinerari ciclistici per immergersi nell'autunno modenese pedalando

Il territorio modenese si sta velocemente vestendo delle sfumature più calde d'autunno: dai parchi cittadini all'Appennino, dai colli alle campagne, lo spettacolo del manto e dei colori autunnali si può ammirare da molteplici zone del modenese, in particolare attraverso percorsi ed itinerari ciclistici che costeggiano, come nel caso dei fiumi Secchia e Panaro, o si immergono, nel caso di faggeti e castagneti, nel vasto territorio naturale di Modena.

Ecco allora tre itineri ciclistici da realizzare in mountain bike per immergersi pedalando nei paesaggi autunnali modenesi.

1. Ciclovia del Parco dei Sassi di Roccamalatina

Partenza: Stazione di Vignola

Arrivo: Stazione di Vignola

Lunghezza: 53,5 km

Tempo di percorrenza: 4 h

Si parte dalla stazione dei treni di Vignola e si arriva fino al meraviglioso Parco dei Sassi di Roccamalatina per poi ritornare indietro verso Vignola. Sono 53,5 km di percorso percorribili in mountain bike più o meno nell'arco di 4 ore.

Tra natura e storia, l'itinerario attraversa il centro storico di Vignola sino alla rocca e prosegue costeggiando il fiume Panaro lungo il Percorso Natura tra piantagioni di ciliegi. Si risale poi la “vecchia fondovalle” fino alla millenaria Pieve di Trebbio e quindi al parco dei Sassi di Roccamalatina, una delle emergenze ambientali più conosciute dell’appennino Modenese: boschi di roverella, carpino e castagno, ampi campi coltivati, ripidi torrioni dei Sassi sono alcune tra le chicche paesaggistiche da ammirare in tutto il loro splendore autunnale. Il punto di arrivo è l’antico borgo di Montecorone con gli edifici a struttura radiocentrica posti alla sommità del colle con vista sulla parete di arenaria del Sasso di S. Andrea. Infine, si procede verso il ritorno passando dal nucleo di Castellino delle Formiche.

Qui le indicazioni e le info dettagliate del percorso

2. Tra Montefiorino e Frassinoro seguendo l'antica Via Bibulca

Partenza: Pieve di Rubbiano, Montefiorino

Arrivo: Pieve di Rubbiano, Montefiorino

Lunghezza: 45,5 km

Tempo di percorrenza: 3.20 h

Si parte dall'antica Pieve romanica di Rubbiano, a Montefiorino, sulle tracce della Via Bibulca, lo storico collegamento tra la Toscana e la Valle del Secchia. L’itinerario ne segue il tracciato su più comode strade asfaltate e antiche mulattiere passando per la Rocca matildica di Montefiorino, sede del Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza Italiana. Forte quindi il richiamo storico che a Frassinoro trova il suo epicentro per l’antico monastero Benedettino fatto erigere nel 1071 dalla madre di Matilde di Canossa.

Ritorno per le gole del Dolo lungo il “Tracciolino” la vecchia ferrovia a scartamento ridotto, oggi strada sterrata, che serviva a portare i materiali per la costruzione della diga di Fontanaluccia.

Qui le indicazioni e le info dettagliate del percorso

3. Percorso Natura del Tiepido

Partenza: Str. Vignolese, 1280 - 41126 San Damaso

Arrivo: Str. Vignolese, 1280 - 41126 San Damaso

Lunghezza: 38,7 km

Tempo di percorrenza: 3.20 h

L'autunno tra i vigneti del Grasparossa - seguendo il Percorso Natura del Tiepido, realizzato da pochi anni ma subito diventato un percorso classico per il turismo in bicicletta, ci si potrà immergere nei colori autunnali delle colline modenesi.

Non presenta dislivelli altimetrici significativi e, grazie al suo fondo sterrato ben drenato, è possibile percorrerlo anche nei periodi più piovosi. Rientro dal paese di Levizzano Rangone (castello di origine Matildica, interessante esempio di fortilizio medioevale) all’interno dei vigneti famosi per la produzione del Lambrusco Grasparossa. Ritornati sul fondovalle del Nizzola si utilizza la pista ciclabile dell'ex ferrovia Modena-Vignola passando da Castelnuovo e San Donnino.

Qui le indicazioni e le info dettagliate del percorso