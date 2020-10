Piatto dell'anno 2021, Massimo Bottura sperimenta e vince ancora

Modena si è rivelata ancora una volta protagonista di onorevoli menzioni culinarie. A dirlo è l'edizione 2021 di 50 Top Italy, la guida online che ha selezionato e decretato i migliori ristoranti d'Italia suddivisi in quattro categorie: trattorie\osterie, destinazioni low cost, menu fino a 120€ e menu oltre 120€. Ed è proprio al vertice di quest'ultima categoria che si posiziona L'Osteria Francescana (3 stelle Michelin) di Modena guidata da Massimo Bottura, chef che grazie alle portate protagoniste del nuovissimo menu With a little help from my friends conquista un secondo importante riconoscimento: il Piatto dell'anno 2021.

Il piatto - We are all connected under one roof

E' uno dei protagonisti del nuovissimo menu de l'Osteria Francescana, With a little help form my friends, proposta culinaria concepita da Massimo Bottura e il suo team durante la quarantena. La nuova proposta è un monumento culinario che unisce sapori internazionali ai sapori tipici della tradizione emiliana. Ma vediamo nel dettaglio il piatto già incoronato da 50 Top Italy come il Piatto dell'anno 2021: We are all connected under one roof (in inglese - siamo tutti connessi sotto un unico tetto).

Si tratta di Dumpling di pancia di maiale affumicata con vongole di Goro su Clam Chowder con olio alle erbe. I tre dumpling che compongono la portata contengono una silente esplosione di sapori: la pancia di maiale affumicata al forno è lavorata con sciroppo d'acero e accompagnata da una parte di carne fresca, un tocco di gelatina al cotechino che si andrà a sciogliere ed amalgamare al resto con il calore e una vongola di Goro.

La pasta dei Dumpling è elastica e sottile, creazione nata dal little help del friend taiwanese Choi Jongho mentre il tutto è annaffiato da una base di Clam Chowder, popolare zuppa statunitense, accopagnato in superficie da un olio di erbe aromatizzate. Per finire, una spolverata di lime.