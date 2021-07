I pic-nic e gli aperitivi in vigna di inizio agosto sulle colline di Castelvetro

Apericena tra gli Ulivi dell’Acetaia La Vedetta

Quando: 30 Luglio 2021, 6 e 27 Agosto 2021

Tra le colline di Castelvetro di Modena, su di una collinetta immersa tra i vigneti di Lambrusco e Pignoletto, tra le viti di Sangiovese e Trebbiano Modenese tipicamente usate per produrre l‘ORO NERO di Modena, c’è questa piccola Azienda Agricola che ti ospita per un apericena immerso nel nostro uliveto, con le magiche luci del tramonto e la musica soft creando una atmosfera meravigliosa e rilassante.

L’apericena comprende:

Patatine ed Olive per iniziare

Peperoni in agrodolce e Cipolle caramellate all’Aceto Balsamico di Modena IGP accompagnate da una Focaccia

Frittatina ed Alette di Pollo

10 Tigelle a testa con prosciutto cotto al forno, lardo e formaggio, stracchino e rucola, salame

Tigelle dolci con Nutella e Marmellata

2 Calice di Vino a persona a scelta tra Rosè Brut, Lambrusco Grasparossa DOP, Pignoletto DOP, Lambrusco Amabile DOP

Orario: L’evento inizierà alle 19.30

Dove: Acetaia La Vedetta

Costo: € 30,00

Per ulteriori informazioni contatta il numero 351 5296009

I pic-nic del Grasparossa da Ca' Berti

Quando: 30 Luglio 2021

Metti una meravigliosa location immersa tra le colline del Grasparossa, con la vista che si perde tra scenari ricamati di vigneti e la semplicità di sedersi sull’erba tra i filari. Aggiungi le prelibatezze della cucina tradizionale, accompagnate da bollicine di vini locali. Condisci il tutto con la musica, il magico bagliore delle stelle ed una piacevole compagnia.

ORGANIZZAZIONE PICNIC DEL GRASPAROSSA:

Tra i filari avrai la tua postazione già allestita con coperte e cuscini, nel rispetto delle norme di distanziamento del Covid-19. Ti potrai così rilassare sull’erba tra i profumi inebrianti della natura e i colori affascinanti di paesaggi unici, sotto una cascata di lucine e stelle.

Riceverai un “cestino del gusto” pieno di prodotti genuini della tradizione locale, che potrai gustare in abbinamento ai vini frizzanti targati Cà Berti.

Nel cestino, insieme alle prelibatezze, ci sarà un coupon comprensivo di 5 assaggi delle bollicine di qualità che offriamo e un calice con la sacca personalizzata, che potrai conservare come ricordo di una serata magica.

LIVE MUSIC:

Il 2 luglio lo psych beat degli anni 60 con i BRIAN STONED

Il 16 luglio il ritorno del divertentissimo trio toscano dei SCIABADOGA in un percorso musicale che spazia da Buddy Holly ai Blur.

Il 30 luglio infine il raffinato swing blues di FOLLON BROWN e la sua band.

Tutti i concerti inizieranno alle 22.00

Il cestino è comprensivo di:

– focaccia

– panino con magatello

– dadini di Mortadella IGP

– scaglie di Parmigiano DOP

– un piatto di tortelloni caldo

– frutta di stagione

– torta al cioccolato

– 5 degustazioni a scelta tra le bollicine di Cà Berti

– calice e sacca personalizzata

Dalle ore 21.30, chi non fosse riuscito a prenotare per il picnic potrà comunque partecipare alla serata acquistando il kit di degustazione vini a € 15,00.

Il kit è comprensivo di calice e sacca personalizzata in omaggio.

Per chi ha fame ci sono i tortelloni Cà Berti o burro e salvia e il gnocco fritto con i salumi.

Costo: € 35,00

Orario: 20:00

Dove: Ca' Berti, Via Spagna 60, Levizzano di Castelvetro di Modena

Per info e prenotazioni: 059 741025