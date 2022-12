Dove pattinare sul ghiaccio a Modena e provincia: orari, prezzi e giorni d'apertura

Nel periodo natalizio Modena e le sue province si vestono a festa con luminarie, installazioni a tema, addobbi colorati e le immancabili piste di pattinaggio su ghiaccio. Apprezzatissime da adulti e bambini, pattinare in compagnia di amici e famigliari rientra tra le attività di svago preferite dai modenesi tra novembre e gennaio. Ecco dunque l’elenco, completo di giorni e orari di apertura, delle piste da pattinaggio su ghiaccio presenti sul territorio.

Modena

Super operativa dal 19 Novembre, la pista di pattinaggio torna anche quest’anno nel centro storico di Modena, precisamente in Piazza Roma, e sarà fruibile fino al 31 Gennaio 2023, giorno di festeggiamenti di San Geminiano.

La pista da pattinaggio su ghiaccio segue i seguenti orari e giorni d’apertura:

dal 3 Dicembre all’8 Gennaio lun-ven 9.30-12.30 e 14.30-22.00, prefestivi 9.30-12.30 e 14.30-23.00, festivi 9.30-12.30 e 14.30- 22.00; dal 9 al 31 gennaio 2023 lun-ven 15.00-19.30, prefestivi 10.00-12.30 e 15.00-23.00 festivi 10-12.30 e 15-20.30.

In occasione delle festività natalizie l’Accademia del Ghiaccio sarà aperta: il 24 Dicembre in orario 9.30-12.30 e 15.00-20.30, il 31 Dicembre 9.30-12.30, 14.30-20.00 e 21.00-24.00. Il 1° Gennaio l’orario di apertura sarà 10.00-12.30, 15.00-20.30 e 21.00-23.00, mentre il 6 Gennaio in orario 9.30-12.30, 14.30-20.30 e 21.00-23.00, il 31 Gennaio 2023 apertura in orario 10.00-19.30.

Dal 3 Dicembre all'8 Gennaio, i costi per un’ora in pista sono:

Ingresso pista 6€

Noleggio pattini 6€

Noleggio armadietto e Block Slide accompagnatori 3€

Dal 9 al 31 Gennaio, i costi per un'ora in pista sono:

Ingresso pista 5€

Noleggio pattini 4€

Noleggio armadietto e Block Slide accompagnatori 2€

Le scuole avranno accesso alla tariffa agevolata di 5 euro ad alunno comprensivo di ingresso pista e di noleggio pattini.

Carpi

In Piazzale Re Astolfo IV, la pista di pattinaggio su ghiaccio di Carpi è aperta fino al 31 Gennaio 2023. Ecco giorni ed orari di apertura:

Orari della pista dall'8 al 23 Dicembre e dal 9 al 31 Gennaio

dal Lunedì al Giovedì: 15.00-19.30

Venerdì: 15.00-19.30 e 20.00-23.00

Sabato: 10.00-12.30, 15.00-19.30 e 20.00-23.00

Domenica: 09.30-12.30 e 15.00-20.00

Orari della pista dal 24 Dicembre all'8 Gennaio

Tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie: 09.30-12-30, 14.30-19.30 e 20.00-23.00

Orari speciali nelle seguenti date