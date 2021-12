A Modena la migliore pizza margherita: "La Smorfia" sbanca al Trofeo Pulcinella

La migliore pizza napoletana si mangia anche a Modena e - a deciderlo - è la giuria del Trofeo Pulcinella, la competizione internazionale di Striano, in provincia di Napoli, organizzata dall’Associazione Mani D’Oro, volta a stabilire e a premiare i migliori maestri della pizza d’Italia nelle categorie Pizza Napoletana, Pizza Contemporanea e Pizza Senza Glutine.

E, a fare incetta di premi in occasione della VI edizione del trofeo, conclusasi il 13 ottobre di quest’anno, è Michele De Martino, pizza-chef e capo brigata de “La Smorfia”, nota pizzeria del centro storico di Modena, al civico 4 di Via Cavallerini.

De Martino, ventinovenne originario di Napoli, si classifica al primo posto sia nella categoria Pizza Napoletana che nella categoria Pizza Contemporanea, presentando al cospetto della giuria, presieduta dal Maestro Pizzaiolo Attilio Albachiara, pizze frutto di anni di ricerca e selezione delle materie prime:

una pizza margherita composta da impasto diretto con farina da 280 di W, 24 ore di lievitazione, di cui le prime 6 a temperatura ambiente, 12 ore di frigo, staglio e altre 6 ore a temperatura ambiente. Condita con Pomodoro San Marzano Dop schiacciato a mano, Fior Di Latte Di Agerola, Basilico e Olio Evo

Una pizza contemporanea dal nome “Colori d’Autunno composta da impasto diretto con 102 ore di riposo a temperatura controllata e 6 ore di temperatura ambiente dopo lo staglio. Condita con Fior di Latte di Agerola, Carciofo Fritto, Petto d’oca Affumicato, Fonduta di Parmigiano Reggiano 36 Mesi, Semi di Zucca e Fiori Edibili

Gli ingredienti del suo successo? Michele De Martino li rivela in un post su Instagram:

Cura maniacale per ogni dettaglio

Ossessione per la perfezione

Voglia di crescere

Passione, amore, dedizione

E tutto lo staff de “La Smorfia” lo ringrazia con queste parole:

I vincitori delle categorie della VI edizione del Trofeo Pulcinella

Classifica Gara Pizza Napoletana:

1) Michele De Martino

2) Alessandro Salomone

3) Emanuele Balbi

4) Carlo Milto

5) Salvatore Menna

Classifica Gara Pizza Contemporanea

1) Michele De Martino

2) Michele Catalano e Rosaria Mercurio

3) Angelo Sorrentino

4) Michele Lopez

5) Eduardo Alfano

Classifica Gara Pizza Senza Glutine

1) Mattia Capuano

2) Domenico Vassallo e Michele Lopez ex aequo

3) Giovanni Epifani e Pasquale Vannelli ex aequo

Questi i Premi Speciali

Per la pizza gluten free con cornicione più alto: Mario Severino

Per il miglior pizzaiolo emergente: Daniele Grella

Per premio della critica: Francesco Fortuna

Per il pizzaiolo veterano: Antonino De Turris

Per lady pizza: Maria Teresa Boccuti

Per pizzaiolo piu’ giovane: Attilio De Rosa

Per il più giovane meglio classificato: Emanuele Balbi

Per il miglior pizzaiolo più giovane secondo la Giuria: Vincenzo De Caprio

Per impegno e dedizione al lavoro: Michele Catalano e Rosaria Mercurio

Pizzeria La Smorfia di Modena

Situata nel centro storico di Modena, in via Cavallerini 4, con 200 posti a sedere ed un menù con circa 40 pizze, “La Smorfia” è diventata il punto di ritrovo preferito per migliaia di “gastronauti” dell’Emilia Romagna e non solo. Il successo della nota pizzeria si deve a Rosario, Pasquale e Davide Lopardo con Michele e Simone De Martino, un team unito nella passione della pizza capace di proiettare, con sacrifici, “La Smorfia” di Modena tra le migliori pizzerie del territorio nazionale.