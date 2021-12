Apre a Fuerteventura la "sorella" della modenese Pizzeria del Viale

Si chiamerà Pizzeria Teperino e porterà a Fuerteventura i sapori, i profumi e i colori della vera pizza napoletana. Il proprietario? Si evince dal nome del locale. È Luigi Teperino, proprietario del trittico modenese pizzeria del Viale, pizzeria del Viale 2.0 e pizzeria del Viale 3.0.

Un sogno che diventa realtà, un locale vista oceano che apre i battenti proprio oggi, 16 dicembre 2021.

"Ho scelto Fuerteventura - ci racconta Luigi Teperino - perché è un'isola meravigliosa che ho nel cuore dal primo momento che ci sono stato e ho sempre pensato che un giorno mi sarebbe piaciuto portare la verace pizza napoletana in questo bellissimo luogo. Dopodiché mi sono messo in cerca di un locale e finalmente ho trovato quello che desideravo, a El Cotillo, un locale con terrazza direttamente sull’oceano. Da oggi questo sogno si realizza e sono muy feliz. Per quanto riguarda la gestione, invece, ho dei validi collaboratori che vivono da anni a Fuerteventura che mi danno supporto. Una volta al mese periodicamente mi recherò sull’isola".