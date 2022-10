Tutte le proprietà benefiche della curcuma: come utilizzare la 'superspezia'

Denominata con l’appellativo di Zafferano delle Indie la curcuma è una spezia che possiede innumerevoli proprietà benefiche per il nostro organismo e la salute del nostro corpo. Ha origini orientali ed è consigliatissima per la dieta quotidiana( in determinate dosi di circa 3\5 grammi al giorno e dopo aver consultato il proprio medico di base) poichè il principio attivo che contiene, la curcumina, dona alla spezia proprietà digestive, depurative, antiossidanti e non solo. Vediamole tutte nel dettaglio.

Proprietà benefiche della curcuma

Proprietà digestive e depurative

Il principio attivo della curcuma aiuta il nostro organismo durante la fase di digestione regolarizzando le funzioni gastriche e proteggendo le pareti dello stomaco. In generale, aiuta a riequilibrare l’apparato digerente da disturbi intestinali o gastrici e purifica l’organismo da tossine. La spezia è inoltre indicata per chi ha problemi di colesterolo: il principio attivo curcumina agisce a livello epatico, stimola il fegato a produrre più bile contribuendo in questo modo ad eliminare il colesterolo in eccesso.

Proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie

La curcuma ha effetto antiflogistico su cartilagini o tessuti affetti da dolori muscolo-scheletrici, è considerato uno dei rimedi naturali più efficaci contro i dolori o infiammazioni, in particolare contro patologie infiammatorie croniche come l’artrite reumatoide.

Proprietà antiossidanti

Aiuta a proteggere la pelle dai radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento delle cellule della pelle.

Aiuta il sistema circolatorio

Alleato del cuore e del sistema circolatorio la curcuma favorisce la circolazione e la fluidificazione del sangue andando a rafforzare il rivestimento dei vasi sanguigni. Contrasta le malattie cardiache.

Proprietà antitumorali

Recenti studi condotti nell’Università della California evidenziano come la curcumina sia capace di inibire e bloccare la proliferazione di alcune cellule tumorali, in particolare di un enzima ritenuto responsabile dello sviluppo di tumori nella zona del cavo orale, della testa e del collo.

Come utilizzare la curcuma

La spezia color ocra è molto versatile e si può utilizzare in cucina per arricchire di gusto e sapore differenti pietanze! Ad esempio?