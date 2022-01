Folklore modenese | 10 proverbi sull'Epifania tipici dell'Emilia-Romagna "Par Naděl, s̖ělt d’aǧněl; par ‘l an nôv, s̖ělt ed bôv; par l’Epifǎǧna, s̖ělt ed cǎǧna; par S̖aŋt’Antôni, un’òųra bôna". Poi? Ne conoscete altri? Ecco 10 modi di dire dialettali sull'Epifania tipici di Modena e dell'Emilia-Romagna

"Epifania tutte le feste si porta via" è uno tra i proverbi più conosciuti e diffusi sull'Epifania, ma non il solo! A seconda della zona geografica, ricca di dialetti e sfumature linguistiche differenti, l'Emilia-Romagna custodisce un patrimonio linguistico prezioso e variegato. Un esempio? In alcuni paesi della regione, sopprattutto romagnoli, il periodo di festa in cui si celebra l'arrivo dei Re Magi è comunemente chiamato - oltre che Epifania - Pasquetta, mentre a Modena si pronuncia Epifǎǧna.

Vediamo dunque i 10 proverbi dialettali più celebri riguardanti l'Epifania:

Par Naděl, s̖ělt d’aǧněl; par ‘l an nôv, s̖ělt ed bôv; par l’Epifǎǧna, s̖ělt ed cǎǧna; par S̖aŋt’Antôni, un’òųra bôna.

Per Natale, salto d’agnello; per l’anno nuovo, salto di bue; per l’Epifania, salto di cagna; per Sant’Antonio (17 gennaio), un’ora buona.

L’Epifanî tótti æl fěs̖t as̖ i pôrta vî.

L’Epifania tutte le feste porta/spazza via.

Per la Pascyèta, un pas̖ ad vidèla.

A Pasquetta, (il giorno si allunga di) un passo di vitella.

Oppure

Pèr Pascyèta, un sèelt èd vèecia

Per la Pasquetta, un salto di una vecchia

Pèr Pascyèta, un sèel èd cavrètta

Per la Pasquetta, un salto di capretta

Par la Pascyéta Carnvéąl a bachéta.

Per la Pasquetta, Carnevale a bachetta. [Si va dritti al Carnevale.]

Par la Pascyéta un fréd c’aratéz̖a.

Per la Pasquetta un freddo che rabbrividisce.

La nòta dla Pascyèta e’ s̖cór e’ ču e la z̖vèta.

La notte della Pasquetta discorrono il chiurlo e la civetta.

Par la Pascyéta un’uréta.

Per la Pasquetta un’oretta.

L’Epifanía tóti al fest la pôrta via, a li sēra ind óna scatla ch’a l’avîra sôl par Pasqua

L’Epifania tutte le feste porta via, le chiude in una scatola che apre solo per Pasqua