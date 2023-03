Folklore modenese | 10 proverbi dialettali di Modena sul vino

1. Bòun vèin al fa bòun sànghev

Buon vino fa buon sangue

Ovvero, se il vino è buono, tutto il nostro organismo ne beneficia.

2. Chi gh ha bòuna cantèina in cà, a-n va brìsa a l'ustarìa

Chi ha buona cantina in casa, non va mica in osteria

3. Chi vòl vàdder al dutòr sòl da la fnèstra, al bàvva al vèin prèmma dla mnèstra

Chi vuol vedere il medico solo dalla finestra, beva il vino prima della minestra

4. Cun un bicèr èd vèin a-s fa un amìgh

Con un bicchiere di vino ci si procura un amico

5. Bavv dal bòun vèin e làsa andèr l'aqua al mulèin

Bevi del buon vino e lascia andare l'acqua al suo mulino.

"Andrà come deve andare" - potrebbe essere una perifrasi di questo modo di dire - "bevi un bicchiere e lascia succeda quello che deve succedere"

6. Al vèin l'è al lat di vèc'

Il vino è il latte dei vecchi

7. Dòp avèr bvù, tòtt i vòlen dir la sò

Dopo aver bevuto, tutti vogliono dire la propia opinione

8. In dal vèin la veritè

Nel vino la verità

Assomiglia al modo di dire "In vino veritas" ma in dialetto modenese.

9. Magna, bavv e gnint mòv

Mangia, bevi e non fare niente

Il comandamento perfetto del fannullone.

10. L'aqua la fa mèl e al vèin al fa cantèr

L'acqua fa male e il vino fa cantare