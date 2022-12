Folklore modenese | Cosa significa il detto dialettale "al pèr al vèin d'Grimèli"?

"Al pèr al vèin d'Grimèli" - letteralmente: "sembra il vino di Grimelli". Avete mai sentito questo antico detto dialettale di Modena? In quali occasioni si utilizza? E, soprattutto, chi è (o chi era) il Signor Grimelli?

Al pèr al vèin d'Grimèli: significato del detto modenese

Il proverbio modenese non è, al giorno d'oggi, molto utilizzato. Anzi, è ormai scomparso, nonostante sia rimasto vivo e di largo utilizzo nel parlato dei modenesi sino ai primi anni del 900.

La frase veniva pronunciata in occasione di pranzi o cene, momenti conviviali rallegrati dalla presenza del vino, dunque in osteria, in casa o sulle tavole imbandite a festa, nel caso quest'ultimo fosse di qualità scadente. Non di certo una lusinga per il Signor Grimelli che, invece, fu uno scienziato modenese dai grandi meriti.

Geminiano Grimelli e il vino senza uva

Il Signor Grimelli a cui si riferisce il proverbio modenese si chiamava Geminiano, nacque a Carpi nel 1802 e morì nel 1878. Fu uno scienziato dai grandi meriti e uno tra i primi sofisticatori di vino in Italia. Egli, infatti, riuscì ad elaborare una formula per realizzare un vino senza uva, frutta che nell'Ottocento soleva essere colpita in vigna da un fungo parassita. La ricetta di sua invenzione prevedeva l'utilizzo dei seguenti ingredienti: acqua, zucchero, ghiande torrefatte e acido tartarico e acido tannico mescolati a melassa. In seguito, la miscela ottenuta si portava a fermentazione con il lievito e, infine, si colorava con tinture violacee.

Il vino di Grimelli si diffuse non solo nel modenese ma anche in molte zone del Nord Italia, soprattutto tra le classi meno abbienti della popolazione. Con il proverbio "al pèr al vèin d'Grimèli", dunque, si fa dell'ironia in quelle occasioni in cui un commensale si aspetta di consumare un vino di qualità e al quale invece viene servito un vino annacquato o di bassa qualità.