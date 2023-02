Modena torna in tv: cibo, tradizioni e luoghi-simbolo nel programma Rai "Il Provinciale"

Modena torna protagonista di un programma televisivo tutto 'made in Italy' volto a raccontare i luoghi, le storie del territorio e delle persone che lo abitano. E' "Il Provinciale", in onda il sabato a partire dalle 11.25 su Rai1 e la domenica dalle 14 su Rai2, condotto dal conosciutissimo Federico Quaranta, volto di innumerevoli programmi televisivi firmati Rai.

E, sabato 11 e domenica 12 febbraio, sugli apparecchi televisivi di tutta Italia verrà messa in onda una puntata dedicata alla nostra città, Modena, ai luoghi simbolo che la caratterizzano e alle preziose tradizioni culinarie che custodisce.

Parlando di luoghi simbolo, vi sarà forse capitato, lo scorso mese, passeggiando per il centro storico di Modena e, in particolare, al Mercato Albinelli, di imbattervi nelle riprese televisive della troupe Rai e del conduttore Federico Quaranta. Perchè dove, se non al Mercato Albinelli, cuore storico e pulsante della città di Modena, poter assaggiare alcune tra le eccellenze del nostro territorio?

Qui, tra un morso e l'altro, il conduttore ha dialogato con il modenese Daniele Reponi, il quale - tiene a precisare - è "un po' oste, un po' salumiere ma non chef".

La puntata si snoderà in varie tappe alla scoperta di luoghi, valori e anche persone della provincia modenese. Sui canali social di Federico Quaranta, infatti, sono apparse in queste ultime settimane fotografie che lo ritraggono in compagnia dei Modena City Ramblers e della Famiglia Pavironica:

"Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo… maschere si, capaci però di gridare alla gente ciò che deve e non deve fare e alle istituzioni tutto quello che nessuno ha il coraggio di dire. Senza peli sulla lingua, in dialetto e privi di alcuna vergogna. Rappresentano un tratto identitario della modenesità, un profondo valore popolare, baluardo contro il depauperamento culturale della società moderna"

Immagini che preannunciano l'arrivo di una puntata de "Il Provinciale" su una città - quella di Modena - raccontata da chi meglio la conosce, dai modenesi stessi.