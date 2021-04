Raccolti oltre 96000€ per la ricerca sul cancro: l'ondata di solidarietà in ricordo di Francesca

Una raccolta fondi istituita da famigliari e amici di Francesca Barbieri, travel blogger scomparsa a causa di un tumore al seno il 2 Aprile. E le donazioni, in favore di AIRC per la Ricerca sul Cancro, aumentano con costanza

La recente scomparsa di Francesca Barbieri, 38 anni, travel blogger originaria della provincia di Modena, ha sollevato un’ondata di solidarietà di portata globale: numerosissime le persone provenienti da varie parti del mondo che stanno partecipando alla raccolta fondi istituita da famigliari e amici di Francesca in favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

In poco più di due giorni sono stati raccolti 96mila euro e la cifra è in costante aumento, così come i messaggi di solidarietà, ringraziamento e speranza, oltre a storie di rinascita che i numerosi donatori stanno condividendo nella pagina dedicata della raccolta fondi online.

“Perchè Francesca era speciale, per davvero. Francesca ha migliorato la vita di tutte le persone che ha incrociato lungo la sua strada. Da chi ha avuto la fortuna di averla accanto ogni giorno, o sempre presente come amica, a chi l’ha incrociata online, sul suo blog e sui suoi canali social. Francesca aveva tanti amici, in tutto il mondo, perchè sapeva farsi amare. Ma Francesca aveva tanti amici anche perchè spronava tutti a non fermarsi, essere se stessi senza condizionamenti. E sentirsi liberi, così come libera era lei”.

“Meno lacrime e più azioni concrete, lei avrebbe voluto così” - riportano gli amici di Francesca in riferimento alla raccolta fondi. Raccolta benefica che va ad aggiungersi ad un’altra raccolta di solidarietà, quella lanciata da Francesca stessa nel 2019, un anno dopo la diagnosi del tumore al seno, prima di partire per un viaggio intorno al mondo per aiutare gli altri e se stessa, per sensibilizzare alla prevenzione di una forma di tumore purtroppo ancora poco conosciuta.

Per l’occasione, furono 18mila gli euro raccolti, metà dei quali donati alla Fondazione AIRC.

Qui il link per la raccolta fondi #GrazieFraintesa