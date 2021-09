Malato ai polmoni vive al secondo piano senza ascensore. I figli lanciano una raccolta fondi per un montascale

Affetto da fibrosi polmonare idiopatica, il cittadino modenese non è più in grado di raggiungere in autonomia il suo appartamento, ubicato al secondo piano e sprovvisto di ascensore. I figli lanciano una raccolta fondi per sostenere l’ingente spesa derivante dall’acquisto di un montascale

Una famiglia residente in città ha recentemente lanciato una raccolta fondi online finalizzata a comperare un montascale da installare presso l’abitazione del padre malato.

Affetto da fibrosi polmonare idiopatica, malattia dal decorso imprevedibile e causa di gravi complicanze respiratorie, l’uomo, ultrasessantenne, non è più in grado di raggiungere in autonomia il suo appartamento, ubicato al secondo piano e sprovvisto di ascensore. Per questo motivo i figli hanno deciso di appellarsi alla comunità modenese per sostenere l’ingente spesa (circa 8mila euro) derivante dall’acquisto e dall’installazione di un montascale specifico, della tipologia e della dimensione differenti da quelli dati in dotazione alla cittadinanza dall’Asl di Modena.

La raccolta è arrivata a 2.430 euro e si può raggiungere a questo link